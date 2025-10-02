október 2., csütörtök

A nyugat kapujában

2 órája

Majdnem lenyilazták a moziban – L. Simon László a tatárjárás hőseként

Címkék#L Simon László#nyílzáporban#jelenet#Eric Roberts#filmforgatás

Majdnem hősi halált halt a mozivásznon L. Simon László, csak éppen a vágószoba kegyetlenebbnek bizonyult a tatár nyilaknál. A miniszteri biztos egy marcona harcost alakított volna az 1242 – A nyugat kapujában című filmben –, amelyről remek felvételeket osztott meg L. Simon László.

Feol.hu
Majdnem lenyilazták a moziban – L. Simon László a tatárjárás hőseként

Forrás: L. Simon László Facebook-oldal

Nem mindennapi titkot árult el követőinek L. Simon László miniszteri biztos: kis híján filmsztár lett, ráadásul igazi vérzivataros időket idéző érában, amikor nyílvesszők záporában halt volna hősi halált a vásznon – ha a jelenetet nem vágták volna ki a végső változatból. Az 1242 – A nyugat kapujában című történelmi eposz október 2-tól látható a mozikban, ám L. Simon hősies, „marcona harcosként” átélt utolsó pillanatai a vágószobában maradtak.

L Simon László
L. Simon László jelmezben az 1242 forgatásán
Forrás: L Simon László Facebook-oldal

 

Én még nem láttam az alkotást, de a hírek szerint szinte minden olyan jelenetet kivágtak, amelyeknél költséges utómunkára, VFX-re lett volna szükség. Így azt a jelenetet is, amikor egy nyílzáporban meghalok, 

– írta a politikus közösségi oldalán, ahol maszkos, kosztümös képekkel is bizonyította: teljes átéléssel vetette magát a tatárjárás poklába.

L. Simon László forgatási élménye örök emlék maradt
Forrás: L Simon László Facebook-oldal

L. Simon László számára örök élmény maradt a forgatás

A miniszteri biztos elárulta, hogy számára így is örök élmény maradt a forgatás. „Nagyon élveztem a munkát. Az a néhány nap, amit a kiváló szakemberek, maszkmesterek, öltöztetők, a rendező, az operatőr vagy éppen remek színészek, így többek között Eric Roberts társaságában tölthettem el, felejthetetlen volt” – tette hozzá.

Az 1242 – A nyugat kapujában története
Forrás: L. Simon László Facebook-oldal

A filmről

A Soós Péter rendezésében készült az 1242 – A nyugat kapujában a muhi csata utáni tragikus fordulatokat mutatja be: amikor a Magyar Királyság hadserege elbukik a mongolokkal szemben, már csak Esztergom vára áll a horda útjában. Batu kán és seregei a falakhoz érkeznek, de Özséb kanonok, valamint a spanyol zsoldos Simon kapitány vezetésével a várvédők felkészülnek a végső összecsapásra. A pápai legátus és a mongol holdújévi ünnep pedig váratlan fordulatokat hoz a történetben.

A film nemcsak a tatárjárás drámai pillanatait, hanem a hősi helytállást is bemutatja – és bár L. Simon László hősi halálát a közönség nem láthatja, a kulisszák mögül megosztott fotók és beszámolók szerint ő is odatette magát, akár egy vérbeli harcos!

 

