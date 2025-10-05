Silent Zone: magyar zombihorror a fehérvári vásznon

A Filmünnep idei széles kínálatában minden napra jutott valami csemege a fehérvári Alba Pláza mozijában: a 1242 – a nyugat kapujában című tatárjárásról szóló film után egy nehezebb animációs mesére, a Nezhára esett a választásunk, majd pedig az Oscar-díjas rendező, Deák Kristóf új filmje, az Egykutya kérdéseit próbáltuk feldolgozni másfél órában és még utána is. Az ünnepet a sokféleség jegyében egy magyar horrorral zártuk, amolyan „egyszer ilyet is látni kell” alapon.

Silent Zone: Deák Péter rendezésében a nézők magyar zombihorrort láthatnak, amelyben Matt Devere és Papp Luca harcolnak az emberiség utolsó reményéért

A Deák Péter rendezte Silent Zone előzeteséből már lehetett tudni, hogy itt zombiháborúra kell készülni. A történet szerint tíz év telt el azóta, hogy egy titokzatos vírus ütötte fel a fejét, melynek köszönhetően a világ romokban hever, a csendet csak a vérszomjas fertőzöttek üvöltése töri meg. Gyorsak, kegyetlenek, és ők uralják az új világot.

Cassius (Matt Devere), a háborúkat megjárt veterán katona és Abigail (Papp Luca), a bátor fiatal harcos nap mint nap az életükért küzdenek. Egy várandós nőt és annak férjét kell biztonságba juttatniuk – a fertőzöttektől mentes kolóniába, ahol még van remény. De a horda közeledik, az idő fogy, a zombik egyre vérszomjasabbak. Pont ahogy elvárható egy zombifilmtől. Egy kevés filozófiai irányt is kapott a film, melyben a gonosz tudós jut arra a következtetésre, hogy az emberiség, azok után, ahogyan élt, éppen azt kapja, amit érdemel. Vagyis a várható pusztulást. Bár szerintem aktuálisabb lett volna ez a kérdés mondjuk egy Hirosima vagy holokauszt után, de manapság nagyon divatos a léhűtő, elidegenedő fogyasztói társadalmat pokolra küldeni, a mai fiatalok ezt értik inkább, így hát értem, hogy itt most ez volt a vezérelv.