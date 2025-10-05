25 perce
Silent Zone: magyar zombihorror a fehérvári vásznon
A fehérvári Filmünnep magyar akcióhorrorja igazi adrenalinlöketet tartogatott a nézőknek. A Silent Zone című zombifilmben Deák Péter rendező a túlélés, az emberi értékek és a pusztulás határmezsgyéjén vezeti végig hőseit.
A Filmünnep idei széles kínálatában minden napra jutott valami csemege a fehérvári Alba Pláza mozijában: a 1242 – a nyugat kapujában című tatárjárásról szóló film után egy nehezebb animációs mesére, a Nezhára esett a választásunk, majd pedig az Oscar-díjas rendező, Deák Kristóf új filmje, az Egykutya kérdéseit próbáltuk feldolgozni másfél órában és még utána is. Az ünnepet a sokféleség jegyében egy magyar horrorral zártuk, amolyan „egyszer ilyet is látni kell” alapon.
A Deák Péter rendezte Silent Zone előzeteséből már lehetett tudni, hogy itt zombiháborúra kell készülni. A történet szerint tíz év telt el azóta, hogy egy titokzatos vírus ütötte fel a fejét, melynek köszönhetően a világ romokban hever, a csendet csak a vérszomjas fertőzöttek üvöltése töri meg. Gyorsak, kegyetlenek, és ők uralják az új világot.
Cassius (Matt Devere), a háborúkat megjárt veterán katona és Abigail (Papp Luca), a bátor fiatal harcos nap mint nap az életükért küzdenek. Egy várandós nőt és annak férjét kell biztonságba juttatniuk – a fertőzöttektől mentes kolóniába, ahol még van remény. De a horda közeledik, az idő fogy, a zombik egyre vérszomjasabbak. Pont ahogy elvárható egy zombifilmtől. Egy kevés filozófiai irányt is kapott a film, melyben a gonosz tudós jut arra a következtetésre, hogy az emberiség, azok után, ahogyan élt, éppen azt kapja, amit érdemel. Vagyis a várható pusztulást. Bár szerintem aktuálisabb lett volna ez a kérdés mondjuk egy Hirosima vagy holokauszt után, de manapság nagyon divatos a léhűtő, elidegenedő fogyasztói társadalmat pokolra küldeni, a mai fiatalok ezt értik inkább, így hát értem, hogy itt most ez volt a vezérelv.
A Silent Zone története folyamatos készenlét, rohanás, menekülés, tele zombikkal, vérrel, hörgő üvöltéssel és még több zombival, de valahogy egyszer sem sikerült felpörgetni a szívverésemet vagy vérnyomásomat, hacsak akkor nem, amikor mások megijedtek mellettem a nézőtéren. Egyszóval nem vagyok az a tipikus horrorfilm-fogyasztó, ezért megítélnem is nehéz lenne, milyennek kell lennie egy jó szaftos, ijesztő zombihorrornak. De vannak benne fontos emberi értékek, amelyek nem feltétlenül rokoni kötelékre épülnek és ez jó. Mert akkor még van remény, hogy a sok zombi között egyszer csak valódi társakra akadunk az életben. De ezen kívül a film vége nem hozta meg a várt finist. Hogy miért, az derüljön ki a moziban.