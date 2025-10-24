Sigmond Judit a Hagyományok Házában egyedi divatot teremtett

- Pilisvörösvári sváb lány vagyok, édesanyám női szabó volt, órákat, napokat ültem mellette, lestem minden mozdulatát, lesve, ahogyan az anyag életre kelt. Ez a rácsodálkozás mind a mai napig negmaradt – utazunk vissza az időben. - Óbudáról, ahol laktunk, családommal Csákvárra költöztünk, férjem kertészetet nyitott, sikeresen haladtunk, bár én 2014-ig, nyugdíjba vonulásomig az államigazgatásban dolgoztam. S akkor kezdődött a másik, kézműves életem. Felhagytunk a kertészettel, sokat utaztunk, kirándultunk a férjemmel, szenvedélyesen fedeztük fel a világot. Fájdalom, 2022-ben elveszítettem őt.

- Nulláról kezdtem a szövést, amikor megismertem a székesfehérvári Gulyás Ági – néhai Gulyás Antalné pedagógus és népi iparművész – munkáit és őt magát. Felvettek a Fehérvári Kézművesek Egyesületébe, Ági megtanított a technikákra, elvarázsolt a szövés szabadsága. Kezdetben főleg lakástextíliákat készítettem, de egyre jobban érdekelt a síkból való kilépés, így fokozatosan tértem át az öltözetek világába, ahol a térbeli megjelenés lehetővé vált. Szentendrén találtam rá a Lőrinc Textil Műhely minőségi szövőszékére, amit az első pillanattól imádok! Szövök örömömben, szövök bánatomban, fejben is folyamatosan számolok és mérek.

Forrás: Sigmond Judit

A kézműveskedés, vagyis az, hogy valamit két kezünkkel alkossunk, ez a mai, indusztriális és ily módon kényelmessé vált világban éppen egyediséget jelent. Judit már a kertészkedés mellett megismerkedett a papírfonással, s készített újságpapírokból lámpát, kínáló tálat, faliszőnyeget. A flow-érzés, Csíkszentmihályi Mihály világhírű pszichológusunk iskolateremtő megfogalmazásával pontosan leírható, amit a sütő-főző könyvelők, asztaloskodó jogászok, kertészkedő gépészmérnökök, bútorfestő tanárok éreznek. A hímzés, varrás kifejezetten ezt a belső békét, alkotás-örömet jelenti nők ezreinek.