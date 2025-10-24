2 órája
Sigmond Judit a Hagyományok Házában egyedi divatot teremtett
Régi házban, rengeteg növény és virág között él Sigmond Gáborné Judit. A könyvek, eklektikus bútorok között egy pápai szövőszék foglal helyet, textilek, fonalak, selymek, stólák, varázslatos ruhák között. A „második életében” tanult meg Sigmond Gáborné Judit szőni, díjak, elismerések mutatják kései, Isten áldotta tehetsége kibontakozását. De semmi se késő!
Forrás: Sigmond Judit
A „Kis fekete teljes öltözék” kategóriában a csákvári Sigmond Gáborné Judit Modern matyó viselet című alkotásával első díjat nyert a kézművesek rangos versenyén. A szövött fekete alapanyagba óarany szállal belefoglalt matyó motívum egyszerre magyaros és klasszikus, egyszersmind időtlen üzenettel bír a rohamosan változó divatvilágban. A Hagyományok Háza által meghirdetett pályázaton a magyar népművészet formanyelvét, motívumait és szellemiségét kérték megvalósítani a kortárs divat igénye szerint.
Első alkalommal 2023-ban indult a Hagyományok Háza pályázatán és máris első díjat kapott a türkiz-fekete színvilágú, ősi rózsás kis fekete ruha kollekciójával. Majd 2024-ben, a Békéscsabán megrendezett XIX. Kárpát-medencei Népi Textiles Konferencián ismerték el ugyanezt a kollekcióját kiemelt első díjjal. Ez a munkája került ki Pozsonyba, a Vízgyűrűk V4-ek kiállításra, majd Prágába és jelenleg Kassán látható. A magyar népi ihletésű modern öltözékek nagyon különlegesek, általában ünnepi alkalmakra veszik fel azok a nők, akik kicsit küldetésüknek is érzik a világ divattengerében ily módon felbukkanó igazgyöngyöket. Egyedi, különleges darabok születnek keze nyomán, Judit ráadásul a tökéletesen hordható ruhák anyagait maga szövi, ami olyan többlet és ma már művészi technika, ami tömegesen feledésbe merült. Nép- és iparművészek gyakorolják magas fokon. Régen minden asszony szőtt így-úgy, alig száz éve tűntek el a szövőszékek a házakból. Persze a különlegességeket akkor is kevesebben tudták, miként szépen hímezni sem volt mindenki képes. A helyi közösségek ismerték legügyesebbjeiket, tőlük rendeltek ünnepi ruhát, ágy- és asztalneműt.
Sigmond Gáborné Judit "Modern matyó viselet"Fotók: Sigmond Judit
- A kézműveskedés egész életemben jelen volt, időnként azonban teljesen háttérbe szorult – foglalja össze a lényeget Judit. Otthonában élmény minden szöglet, szobában és konyhában. Függönyök, ruhaanyagok, kisebb-nagyobb bútordarabok, takarók és párnák vonzzák a tekintetet, s a fogasokon, ruhatartókon az általa készített különleges öltözékek, stólák – s a ruhákat viseli is, ha nem kertészkedik, sző, varr, vagy tervez. A magyar népi motívumok, hímzésminták lényegülnek át nála izgalmas mintákká, dekorációkká, sosem mesterkélten, hanem felismerhetően a múlt üzeneteivel.
- Pilisvörösvári sváb lány vagyok, édesanyám női szabó volt, órákat, napokat ültem mellette, lestem minden mozdulatát, lesve, ahogyan az anyag életre kelt. Ez a rácsodálkozás mind a mai napig negmaradt – utazunk vissza az időben. - Óbudáról, ahol laktunk, családommal Csákvárra költöztünk, férjem kertészetet nyitott, sikeresen haladtunk, bár én 2014-ig, nyugdíjba vonulásomig az államigazgatásban dolgoztam. S akkor kezdődött a másik, kézműves életem. Felhagytunk a kertészettel, sokat utaztunk, kirándultunk a férjemmel, szenvedélyesen fedeztük fel a világot. Fájdalom, 2022-ben elveszítettem őt.
- Nulláról kezdtem a szövést, amikor megismertem a székesfehérvári Gulyás Ági – néhai Gulyás Antalné pedagógus és népi iparművész – munkáit és őt magát. Felvettek a Fehérvári Kézművesek Egyesületébe, Ági megtanított a technikákra, elvarázsolt a szövés szabadsága. Kezdetben főleg lakástextíliákat készítettem, de egyre jobban érdekelt a síkból való kilépés, így fokozatosan tértem át az öltözetek világába, ahol a térbeli megjelenés lehetővé vált. Szentendrén találtam rá a Lőrinc Textil Műhely minőségi szövőszékére, amit az első pillanattól imádok! Szövök örömömben, szövök bánatomban, fejben is folyamatosan számolok és mérek.
A kézműveskedés, vagyis az, hogy valamit két kezünkkel alkossunk, ez a mai, indusztriális és ily módon kényelmessé vált világban éppen egyediséget jelent. Judit már a kertészkedés mellett megismerkedett a papírfonással, s készített újságpapírokból lámpát, kínáló tálat, faliszőnyeget. A flow-érzés, Csíkszentmihályi Mihály világhírű pszichológusunk iskolateremtő megfogalmazásával pontosan leírható, amit a sütő-főző könyvelők, asztaloskodó jogászok, kertészkedő gépészmérnökök, bútorfestő tanárok éreznek. A hímzés, varrás kifejezetten ezt a belső békét, alkotás-örömet jelenti nők ezreinek.
Különlegesek az anyagok, a fonalak is, amikkel Judit dolgozik: bourette selyem, merinói buklé - térhatásúvá válnak anyagai a keze alatt. Csillaghegyi kézműves cég, a Bilum Kft. festi a fonalakat, Judit tőlük szerzi be szerzi be az attraktív, minőségi, természetes alapanyagú selyemfonalait, mint a tussah, azaz a vadselymet. Röpködnek a szakkifejezések. A matyó viseletkultúra pedig nagy szerelem! Az ismert motívumkincs Juditnak a szívéhez közel áll, saját elgondolása szerint „kiváltotta” a híres matyó rózsát a mai nő ruhatárába jobban beilleszthető ősi rózsa nyüstös szövésmintával a kis feketéjében. Folk-Trend Innovációs díjjal ismerték el a Kis-Jankó Bori Országos Hímzőpályázaton a „fellökős ujjú litya” nevezetű, több részből álló, egymással variálható felsőruha kollekcióját. Így forr egybe Judit szívében, fejében és kezében a népművészet és a mai divat égisze alatt a szövőszéken az ősiség a maisággal.
A második életnek nevezhető sorsváltás, pályaváltás fiatalon tartja, s bár mindig számol, az időt nem számolja. A szövőszéken szaporodó sorok időtlenséggel ajándékozzák meg.
A kis fekete
Európában az 1920-as évekig a teljes fekete ruha viselete a gyász jelképe volt. Coco Chanel a duvatban forradalmi újításként szerepeltette a Vogue világhíres divatlapban először 1926-ban, egyszerű, rövid fekete ruháját elegáns hétköznapi, fél-ünnepi viseletként. Azóta csak részleteiben és a kiegészítők változásával is maradt állandónak, hol rövidebb, hol hosszabb hosszal. A neve pedig kis fekete, de lehet akár kisfekete is, a divatot csak kicsit is ismerők számára ugyanazt jelenti. Mértéktartó, finom megjelenést. Nem estélyi és nem báli ruhaként ünnepélyes eseményeken is a szolid eleganciát jelenti.
A matyó hímzés
Mezőkövesd város sokféle és nagyszámú hímzésanyagáról a Magyar Néprajzi Lexikon is hosszasan ír, gyönyörű és varázslatos motívumai túlélték a kivetkőztést és a modernizációt. A matyó rózsa fogalom, miként a 19. század végére tobzódó bőségű és mintájú matyó hímzés azoknak is jelent valamit, akik nem kötődnek a néphagyományokhoz. A rengeteg szín és páva, rózsa, kanyargó inda, koszorús rozetta mellett vissza lehet nyúlni az egyszerűbb, régi motívumokhoz, a kevesebb színből álló összeállításokhoz.