Kirándulós mise a Sóstói Természetvédelmi területen: lelki élmény a természetben (videó és galéria)

A résztvevők 9 órakor a Zöld Tanyánál találkoztak, ahol egy kedves beszélgetéssel indult a program. A napsütéses, bár kissé hűvös időben a gyerekek elsőként sportos, vicces és játékos foglalkozásokon vehettek részt. Ezt követően a családok egy nagyjából három kilométeres sétán barangoltak a Sóstói tanösvényen, ahol a szervezők elmondása szerint lehetőség nyílt megállni és imádkozni is a szabadban a sétálós mise alkalmával!

Sétálós mise, csodás családi és lelki program! Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Székesfehérvári sétálós mise: játék, séta és imádság!

A séta végén a kis közösség 11 órakor a Szent Kristóf templomban csatlakozott a hivatalos szentmiséhez, így a nap élménye teljes közösségi programot nyújtott minden résztvevő számára.

Egy családias, havonta ismétlődő esemény

A rendezvényt Kissevich-Horvátné Toldi Hajnalka szervezte, aki minden hónapban gondoskodik arról, hogy a családok számára élménydús, játékos és közösségi program kerüljön megszervezésre.