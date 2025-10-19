31 perce
Kirándulós mise a Sóstói Természetvédelmi területen: lelki élmény a természetben (videó és galéria)
Október 19-én vasárnap a természet kedvelő és Krisztust követő családok újra találkoztak a Sóstói Természetvédelmi területen. A hagyományos Székesfehérvári sétálós mise alkalmával a gyerekek és felnőttek egyaránt játékos, vidám formában tapasztalhatták meg a közösségi élményt és Jézus üzenetét.
Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap
A résztvevők 9 órakor a Zöld Tanyánál találkoztak, ahol egy kedves beszélgetéssel indult a program. A napsütéses, bár kissé hűvös időben a gyerekek elsőként sportos, vicces és játékos foglalkozásokon vehettek részt. Ezt követően a családok egy nagyjából három kilométeres sétán barangoltak a Sóstói tanösvényen, ahol a szervezők elmondása szerint lehetőség nyílt megállni és imádkozni is a szabadban a sétálós mise alkalmával!
Székesfehérvári sétálós mise: játék, séta és imádság!
A séta végén a kis közösség 11 órakor a Szent Kristóf templomban csatlakozott a hivatalos szentmiséhez, így a nap élménye teljes közösségi programot nyújtott minden résztvevő számára.
Egy családias, havonta ismétlődő esemény
A rendezvényt Kissevich-Horvátné Toldi Hajnalka szervezte, aki minden hónapban gondoskodik arról, hogy a családok számára élménydús, játékos és közösségi program kerüljön megszervezésre.
Kirándulós mise a Sóstói Természetvédelmi területenFotók: Fehér Gábor / FMH
A Székesfehérvári sétálós mise célja, hogy a gyermekek és felnőttek egyszerre élhessék át a keresztény közösség örömét a természetben, játék, séta és énekek által.