Felelőtlen autósok

49 perce

Elegük lett a száguldozókból Nádasdladányban

Nádasdladányban, a Fő úton élők szeretnének sebességmérőt kihelyeztetni az útszakaszra, mivel tapasztalatuk szerint Ősi felől túl nagy sebességgel érkeznek az autók a településre.

Déri Brenda

Többen szorgalmazzák a sebességmérő kihelyezését Nádasdladányban, mivel az Ősi felől érkező autósok gyakran nem a megengedett sebességhatárt betartva közlekednek. A polgármester a rendőrséghez fordult segítségért. 

sebességmérő
Sebességmérőt szeretnének a ladányiak.
Forrás: police.hu

Sebességmérő Nádasdladányban? 

Mint az Varga Tünde közösségi oldalán megosztotta: a hatóság hivatalos válaszában arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy megvizsgálták a sebességmérés lehetőségét ebben a kérdéskörben, azonban a baleseti adatok alapján nem történt közlekedési baleset az adott útszakaszon sebességtúllépés, valamint egyéb szabálysértés következtében az utóbbi években. Így a traffibox kihelyezésének lehetőségét javasolták, amely megelőzési célzattal, forgalomlassító eredményt okozna. A traffibox beszerzését és kihelyezését azonban az önkormányzat anyagi források híján jelenleg nem tudja biztosítani. Egy darabig tehát még biztosan nem lesz semmilyen forgalomlassulást eredményező eszköz telepítve a településen.

 


 

 

