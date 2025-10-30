Elegük lett a száguldozókból Nádasdladányban

Többen szorgalmazzák a sebességmérő kihelyezését Nádasdladányban, mivel az Ősi felől érkező autósok gyakran nem a megengedett sebességhatárt betartva közlekednek. A polgármester a rendőrséghez fordult segítségért.

Sebességmérőt szeretnének a ladányiak.

Forrás: police.hu

Sebességmérő Nádasdladányban?

Mint az Varga Tünde közösségi oldalán megosztotta: a hatóság hivatalos válaszában arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy megvizsgálták a sebességmérés lehetőségét ebben a kérdéskörben, azonban a baleseti adatok alapján nem történt közlekedési baleset az adott útszakaszon sebességtúllépés, valamint egyéb szabálysértés következtében az utóbbi években. Így a traffibox kihelyezésének lehetőségét javasolták, amely megelőzési célzattal, forgalomlassító eredményt okozna. A traffibox beszerzését és kihelyezését azonban az önkormányzat anyagi források híján jelenleg nem tudja biztosítani. Egy darabig tehát még biztosan nem lesz semmilyen forgalomlassulást eredményező eszköz telepítve a településen.