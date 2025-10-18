Hatalmas siker volt a 2. Sárbogárdi Pincefesztivál (Galéria)

A hétvégén második alkalommal rendezték meg a Sárbogárdi Pincefesztivált, amely ezúttal is bebizonyította, hogy a város és környéke egyre fontosabb szereplője lehet a hazai borászatnak. Bár igencsak szeles volt az idő, és az ősz talán nem a legnapsütésesebb oldalát mutatta meg, ez sem tántorította el Sárbogárd és Sárszentmiklós borkedvelő közösségét attól, hogy kilátogasson a fantasztikus hangulatú rendezvényre.

Sárbogárdi Pincefesztivál, már második alkalommal! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A délután, 13 óra körül induló programon tizenöt pince nyitotta meg kapuit négy dűlőben, ahol a látogatók helyi borokat kóstolhattak, találkozhattak a gazdákkal, és megízlelhették a térség vendégszeretetét. Bár Sárbogárd egyelőre még nem számít bor-nagyhatalomnak, ezen a fesztiválon is egyértelműen kiderült, hogy a Sárbogárdi szőlőhegy különleges bája, hangulata és borai messze földről is képesek elvarázsolni az ideérkezőket.

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A kedves, bájos pincészetek házigazdái mosolyogva fogadták a vendégeket, és számtalan helyen finom ételek és illatok töltötték be a levegőt. Aki megvásárolta a napra szóló kóstolópoharat és az ételjegyeket, biztosan nem maradt sem étlen, sem szomjan! A pincék között egész nap ingyenes lovaskocsis pincejárat közlekedett, így mindenki biztonságosan és kényelmesen járhatta végig a helyszíneket. A fesztivál igazi közösségi eseménnyé vált: családok, baráti társaságok és borrajongók együtt élvezték a zenét, a jó hangulatot és a helyi ízeket.

Fotó: Bokányi Zsolt

Sárbogárdi Pincefesztivál hatalmas siker!

A Szentmiklósi Borkedvelők Egyesülete ismét bebizonyította, hogy Sárbogárd méltán kerülhet fel a borászat térképére. A „Nyitott pincék, nyitott szívek” mottó idén is valóra vált, hiszen a borok, az emberek és a hangulat mind arról szóltak, hogy a közösség ereje és a vendégszeretet a legjobb recept egy sikeres fesztiválhoz.