Már második alkalommal

23 perce

Újra nyílnak a pincék: Pincefesztivál és borkóstoló

Címkék#hagyomány#sárbogárdi pincefesztivál#bor

Második alkalommal rendezik meg október 18-án! Sárbogárdi Pincefesztivált, ahol a helyi borászok és pincék közösen várják a látogatókat. A program célja, hogy bemutassa a város borászati hagyományait és a sárbogárdi borok minőségét.

Bokányi Zsolt
Újra nyílnak a pincék: Pincefesztivál és borkóstoló

Fotó: A szervezők közösségi oldala

A tavalyi, nagy sikerű első fesztivál után idén ismét benépesülnek a sárbogárdi dűlők. A Sárbogárdi Pincefesztivál során négy dűlő tizenöt pincéje nyitja meg kapuit, hogy a látogatók megkóstolhassák a helyben készült borokat, és találkozhassanak a gazdákkal. A szervező Szentmiklósi Borkedvelők Egyesülete célja, hogy megmutassa: a város és környéke is kiváló borokat kínál.

Sárbogárdi Pincefesztivál
Sárbogárdi Pincefesztivál már második alkalommal! 
Fotó: A szervezők közösségi oldala

 A fesztivál egyre inkább közösségi eseménnyé válik, amely erősíti a helyi összetartozást, és segít abban, hogy a fiatalabb generációk is megismerjék a sárbogárdi borászat hagyományait. A rendezvény mottója idén is beszédes: 

Nyitott pincék, nyitott szívek.

Sárbogárdi Pincefesztivál! 

A rendezvényen nemcsak a borkóstolásé lesz a főszerep: melegételek, borkorcsolyák, helyi kézművesek és zenei programok is várják a vendégeket. A pincék között ingyenes pincejárat közlekedik, így biztonságosan és kényelmesen bejárható minden helyszín. A szervezők azt ígérik, a családok és baráti társaságok egyaránt megtalálják majd a számukra kedves programokat.

 

