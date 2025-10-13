Újra nyílnak a pincék: Pincefesztivál és borkóstoló

A tavalyi, nagy sikerű első fesztivál után idén ismét benépesülnek a sárbogárdi dűlők. A Sárbogárdi Pincefesztivál során négy dűlő tizenöt pincéje nyitja meg kapuit, hogy a látogatók megkóstolhassák a helyben készült borokat, és találkozhassanak a gazdákkal. A szervező Szentmiklósi Borkedvelők Egyesülete célja, hogy megmutassa: a város és környéke is kiváló borokat kínál.

Sárbogárdi Pincefesztivál már második alkalommal!

Fotó: A szervezők közösségi oldala

A fesztivál egyre inkább közösségi eseménnyé válik, amely erősíti a helyi összetartozást, és segít abban, hogy a fiatalabb generációk is megismerjék a sárbogárdi borászat hagyományait. A rendezvény mottója idén is beszédes:

Nyitott pincék, nyitott szívek.

Sárbogárdi Pincefesztivál!

A rendezvényen nemcsak a borkóstolásé lesz a főszerep: melegételek, borkorcsolyák, helyi kézművesek és zenei programok is várják a vendégeket. A pincék között ingyenes pincejárat közlekedik, így biztonságosan és kényelmesen bejárható minden helyszín. A szervezők azt ígérik, a családok és baráti társaságok egyaránt megtalálják majd a számukra kedves programokat.