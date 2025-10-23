október 23., csütörtök

Királyok békességével a legendák nyomában!

27 perce

Béke fényével: A Salamon projekt története az óvodában!

Címkék#békesség Salamon#projekt hagyomány#óvoda#gyerek

A Sárbogárdi Zengő Óvodában idén is nagy sikerrel zárult a Salamon projekt, amely a magyar hagyományokat, legendákat és közösségi élményt állítja a középpontba. A Salamon projekt program különlegessége, hogy játékos formában, a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva hozza közel a magyar történelem egyik legtanulságosabb alakját: Salamon királyt.

Bokányi Zsolt
Béke fényével: A Salamon projekt története az óvodában!

Fotó: Az óvodától

Az óvoda október végén rendezte meg hagyományos, őszi tematikájú hetét, amelynek középpontjában a Salamon projekt állt. A program a magyar legendák világába kalauzolja a gyerekeket: a töklámpások fénye, a népi játékok, a kézműves foglalkozások és a mesemondás mind-mind egy közös cél érdekében születtek meg, hogy a kicsik megismerjék történelmi gyökereinket, és átérezzék, mit jelent a békesség és az összetartozás.

Salamon projekt
A Salamon projekt összehozta a közösséget! Fotó: Az óvoda

A rendezvény nemcsak az óvodásoknak, hanem a családoknak is felejthetetlen élményt nyújtott: a közösség együtt ünnepelte a fény, a hagyomány és a remény erejét. Az eseményről Huszárné Kovács Mártával, a Zengő Óvoda igazgatójával beszélgettünk.

A töklámpások és a béke fénye Sárbogárdon! Forrás: Az óvoda

A magyar legendák nyomában

- Hogyan született meg a Salamon projekt ötlete, és miért éppen Salamon király alakját választottátok központi témának?

Az ünnepkörökhöz mindig igyekszünk olyan kapcsolódási pontokat találni, amelyek nemcsak az évszakhoz, hanem a nemzeti identitásunkhoz is kötődnek. A királyi mondák és legendák nagyon jó lehetőséget kínálnak erre. Így találtam rá Salamon király történetére, aki az Árpád-kor egyik különleges, mégis kevéssé ismert alakja. A Salamon projekt keretében a gyerekek játékos formában ismerkednek a történelemmel, például bábjátékon keresztül, vagy épp a „Salamon torony” megépítésével, újrahasznosítható anyagokból.

- Hogyan tudjátok a gyerekekhez közel vinni egy ilyen történelmi témát, hogy közben élvezetes és érthető is maradjon számukra?

A 3–7 éves korosztály számára a játék a legtermészetesebb tanulási forma. A történetet meséljük, dramatizáljuk, és közben a gyerekek is részeseivé válnak a legendának. A Salamon projekt ideje alatt az óvoda tere is átalakul: a Duna kék textilből, a torony dobozokból készül, és a bábként megjelenített Salamon király a gyerekek kíváncsiságát is felkelti. A töklámpások és a díszített aulánk pedig még varázslatosabbá teszik az élményt.

- A program zárásaként tökfaragó estet is szerveztetek. Milyen élményt adott ez a közösségnek?

Ez mindig a hét fénypontja. A családok együtt faragták a tököket, közben népdalokat énekeltünk, mondókákat idéztünk. Az elkészült lámpásokkal pedig közös felvonulást tartottunk az óvoda környékén. A fény mindig a remény jelképe volt, és ez a közös élmény is arról szólt, hogy a közösség ereje és a békesség ma is érték. A Salamon királyhoz kapcsolódó történet pedig mintha üzenne a jelennek is: 

Éljünk békében, hiszen a háború csak pusztítást okoz.

A Salamon projekt üzenete: a fény és a béke ereje

A hét során nemcsak a gyerekek tanultak, hanem a felnőttek is bekapcsolódtak – például egy digitális történelmi kvíz segítségével. A helyes választ adók ajándékcsomagot kaptak, a gyerekek pedig játékos formában fedezték fel, hogy a történelem és a hagyomány kéz a kézben jár. Ahogy Márta fogalmazott:  - A fény velünk volt ezen az estén, és átszűrődött a töklámpások mosolyán. -  Ez a projekt egyszerre múltidéző és jövőbe mutató: a hagyományok megőrzése, a béke üzenete és a közösségi összetartozás mind-mind ott ragyogtak a sárbogárdi töklámpások fényében.

 

