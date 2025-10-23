Rotary-k találkozása: ünnepi zászlócsere

A székesfehérvári Vörösmarty Színház emeleti galériájában tartja ünnepi rendezvényét október 31-én, 10:30-kor a Rotary Club di Chioggia és a Rotary Club Székesfehérvár. Az esemény a két klub kapcsolatfelvételének hivatalos ünnepsége, amelyet klubzászló-csere és ünnepi beszédek kísérnek. A találkozó keretében nyílik meg a két szervezet első közös programja is: székesfehérvári általános és középiskolás diákok képzőművészeti alkotásaiból rendezett kiállítás. A bemutatott művek korábban már Chioggiában, az olaszországi közönség előtt is láthatók voltak.

A közös kiállítás célja, hogy a fiatal alkotók munkáin keresztül erősítse Székesfehérvár és Chioggia kulturális kapcsolatát, valamint elősegítse a nemzetközi Rotary közösség együttműködését. A program nyilvános, a szervezők különösen a művészet iránt érdeklődő helyi közönség részvételére számítanak.