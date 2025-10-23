október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

22°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Október 31.

2 órája

Rotary-k találkozása: ünnepi zászlócsere

Címkék#Vörösmarty Színház#Székesfehérvár#rendezvény

Az olasz és a fehérvári jótékonysági szervezet megerősíti együttműködését. A két Rotary klub a székesfehérvári Vörösmarty Színházban találkozik.

Feol.hu

A székesfehérvári Vörösmarty Színház emeleti galériájában tartja ünnepi rendezvényét október 31-én, 10:30-kor a Rotary Club di Chioggia és a Rotary Club Székesfehérvár. Az esemény a két klub kapcsolatfelvételének hivatalos ünnepsége, amelyet klubzászló-csere és ünnepi beszédek kísérnek. A találkozó keretében nyílik meg a két szervezet első közös programja is: székesfehérvári általános és középiskolás diákok képzőművészeti alkotásaiból rendezett kiállítás. A bemutatott művek korábban már Chioggiában, az olaszországi közönség előtt is láthatók voltak.

A közös kiállítás célja, hogy a fiatal alkotók munkáin keresztül erősítse Székesfehérvár és Chioggia kulturális kapcsolatát, valamint elősegítse a nemzetközi Rotary közösség együttműködését. A program nyilvános, a szervezők különösen a művészet iránt érdeklődő helyi közönség részvételére számítanak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu