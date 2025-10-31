október 31., péntek

Rotary

1 órája

Új nemzetközi együttműködést kötöttek a fehérvári klubbal

Címkék#Székesfehérvári Rotary Club#Kodály Zoltán Általános Iskola , Gimnázium és AMI#együttműködés#kiállítás#Vörösmarty Színház#centenárium

Székesfehérvár újabb nemzetközi együttműködés részesévé vált: a helyi Rotary Club mostantól partneri kapcsolatban áll az olaszországi Chioggia város Rotary klubjával. Ez alkalomból nyílt különleges kiállítás a Vörösmarty Színházban péntek délelőtt. A tárlaton a székesfehérvári diákok alkotásai láthatóak, akik korábban Chioggiában festették meg a város nevezetességeit, a Rotary Club di Chioggia támogatásával.

Munkatársunktól
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Vörösmarty Színház emeleti galériájában bemutatott kiállításon a Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és AMI 26 diákjának munkája látható, akik az elmúlt két évben Chioggiában töltött nyári táborozásuk ideje alatt festették meg a város nevezetességeit – tájékoztatott az ÖKK. Németh Ákos, a színház művészeti vezetője kiemelte, hogy a kiállítás jelzi, milyen szorosan kapcsolódnak egymáshoz a különböző művészeti ágak. Ám e napon nemcsak a színház és a képzőművészet fogott kezet, hanem a fehérvári és a chioggiai Rotary Klub is.

Rotary klubok kötöttek együttműködést Székesfehérváron
Fotó:  Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Centenáriumot ünnepel a Rotary

Lengyel Kornél, a Székesfehérvári Rotary Club elnöke elmondta, hogy a Rotary szervezetek elsődleges célja a fiatalok és az oktatás támogatása, és a mostani nemzetközi találkozó remek lehetőség a további együttműködésekre. A találkozó különleges jelentőséggel bír, hiszen idén ünnepli a magyar Rotary centenáriumát – az első klub 1925-ben alakult Budapesten.

(Galéria a képre kattintva!)

Székesfehérvár újabb nemzetközi együttműködés részesévé vált

Fotók: Fehér Gábor / FMH

Az európai értékek és a fiatalok szerepe

Az eseményen Lehrner Zsolt alpolgármester is részt vett, aki kiemelte a projekt jelentőségét: a fiatalok megismerhetik az olasz épített örökséget, fejleszthetik kommunikációs készségeiket, formálhatják világlátásukat és ízlésüket, valamint megtapasztalhatják az alkotás szabadságát. Külön köszönetet mondott az ifjúsági művészeti program  sikeréért Paulusz Afroditének.

Carlo Albertini, a Chioggia Rotary Club elnöke büszkén mutatta be a fehérvári diákok festményeit, hangsúlyozva az együttműködés és a baráti kapcsolatok értékét a mai világban. Az ünnepi hangulatot a Kodály Zoltán Iskola kórusa két olasz dallal tette teljessé.

 

