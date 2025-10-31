Új nemzetközi együttműködést kötöttek a fehérvári klubbal

A Vörösmarty Színház emeleti galériájában bemutatott kiállításon a Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és AMI 26 diákjának munkája látható, akik az elmúlt két évben Chioggiában töltött nyári táborozásuk ideje alatt festették meg a város nevezetességeit – tájékoztatott az ÖKK. Németh Ákos, a színház művészeti vezetője kiemelte, hogy a kiállítás jelzi, milyen szorosan kapcsolódnak egymáshoz a különböző művészeti ágak. Ám e napon nemcsak a színház és a képzőművészet fogott kezet, hanem a fehérvári és a chioggiai Rotary Klub is.

Rotary klubok kötöttek együttműködést Székesfehérváron

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Centenáriumot ünnepel a Rotary

Lengyel Kornél, a Székesfehérvári Rotary Club elnöke elmondta, hogy a Rotary szervezetek elsődleges célja a fiatalok és az oktatás támogatása, és a mostani nemzetközi találkozó remek lehetőség a további együttműködésekre. A találkozó különleges jelentőséggel bír, hiszen idén ünnepli a magyar Rotary centenáriumát – az első klub 1925-ben alakult Budapesten.

