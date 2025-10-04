Hitben és összetartozásban ünnepeltek a roma pasztorációs napon Székesfehérváron

Október 3-án, pénteken zenés roma/cigány pasztorációs napra várták a közösséget a székesfehérvári Öreghegyi Közösségi Házban. Az eseményen közreműködött Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, valamint a Romano Glaszo együttes. „Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé” (1Tessz 5,5). – a Szentírásból vett idézet volt a mottó, nem véletlenül: ifj. Károlyi Attila, a székesfehérvári roma nemzetiségi önkormányzat elnöke köszöntőjében elmondta: a roma közösség története tele van küzdelemmel és újrakezdésekkel, de mindig erőt adott számukra az Istenbe vetett bizalom. Hozzátette, hogy a keresztény értékek iránytűként szolgálnak a mindennapokban, és ha ezekhez ragaszkodnak, nemcsak a cigányság, az egész magyar nemzet is erősödik. Mint kiemelte: a jövő a közösségi összefogásban, a hagyományok megerősítésében, valamint a család és a hit megtartásában rejlik.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A rendezvény után a feol.hu kérdésére ifj. Károlyi Attila arról beszélt, mennyire fontosnak tartja az ilyen alkalmakat. Elmondta: „kihalóban van a közösségben a katolikus vallás, ezért szeretném, ha a hitünk megmaradna. Ebben születtünk, ebben élünk, ebben nevelkedtünk, és ezeket az értékeket szeretnénk továbbadni a gyermekeinknek.”