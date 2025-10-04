október 4., szombat

Ferenc névnap

+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bundás meglepetés

50 perce

Róka a városban: Vuk Székesfehérvár utcáin sétált, videóra vették

Címkék#róka#vendég#vadállat#virágóra

Egy különös vendég bukkant fel a város szívében, a Virágóra környékén. A járókelők közül valaki rögzítette, ahogy róka a városban sétál át, a felvétel pedig hamar eljutott a közösségi médiába. A kommentelők többsége aranyosnak találta az állatot, sokan kedves vendégként emlegették.

Sabjanics-Somlai Petra

Ki ne emlékezne a híres rajzfilm rókakölykére, Vukra, aki mindenkit elvarázsolt játékosságával és ravaszságával? Most azonban nem a tévé képernyőjén, hanem Székesfehérvár belvárosában bukkant fel egy bundás jövevény. A járókelők döbbenten figyelték, ahogy róka a városban lépdelt át a Virágóra mellett, mintha csak egy mese elevenedett volna meg a város szívében

Róka a városban Székesfehérváron
A Virágóra környékén tűnt fel a róka a városban, a felvétel gyorsan terjedt a közösségi médiában.
Forrás: Illusztráció / pexels.com

Róka a városban - miért jelenik meg egyre gyakrabban lakott területeken?

A székesfehérvári belváros egyik legikonikusabb pontján, a Virágóránál bukkant fel a ravaszdi. A felvételt feltöltötték a közösségi oldalra, ahol pillanatok alatt terjedni kezdett. A hozzászólások között akadt, aki kedves vendégként írt róla, más pedig megjegyezte: olyan, mintha a város új kabalája lenne.

@lucsanyimilan Vuk, Szélesfehérvár . . . . . #szekesfehervar #roka #fyp #nekedbelegyen #animal ♬ Mission Impossible - Adam Clayton

Nem először fordul elő, hogy az állat lakott területre merészkedik. A Feol.hu több alkalommal is foglalkozott már a jelenséggel, például amikor a házak között kóboroltak a ravaszdik, vagy arról írtak, mit érdemes tenni, ha szembejön velünk egy vadállat.

Mi állhat a háttérben?

A szakértők szerint a rókák egyre bátrabbak, mert a városokban könnyebb táplálékhoz jutnak. Az Agroinform szerint leginkább a szemetesek, az utcán hagyott élelmiszermaradványok és a házi kedvencek etetése vonzza őket. A Greendex pedig figyelmeztet: bár sokan Vuk-szerű hősként tekintenek rájuk, a rókák betegségeket is terjeszthetnek, így nem árt az óvatosság.

Érdekesség

Tudtad, hogy Londonban több tízezer vadon élő róka él együtt a városlakókkal? Olyannyira megszokták őket, hogy a helyiek már szinte úgy beszélnek róluk, mintha a saját kis „szomszédaik” lennének.

A székesfehérvári róka nyugodtan lépdelt át az utcákon, a járókelők pedig egyszerre mosolyogtak és csodálkoztak rajta. Sokan inkább a kis Vukot látták benne, ám fontos észben tartani: vadállatról van szó, amely veszélyeket is rejthet. A bundás jövevény rövid időre mégis igazi szenzációt keltett, a közösségi oldalak percek alatt tele lettek a rókás videóval. A kérdés már csak az: meddig számít kuriózumnak, és mikor válik mindennapossá, hogy a vadon beköltözik közénk?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu