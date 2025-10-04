Róka a városban: Vuk Székesfehérvár utcáin sétált, videóra vették

Ki ne emlékezne a híres rajzfilm rókakölykére, Vukra, aki mindenkit elvarázsolt játékosságával és ravaszságával? Most azonban nem a tévé képernyőjén, hanem Székesfehérvár belvárosában bukkant fel egy bundás jövevény. A járókelők döbbenten figyelték, ahogy róka a városban lépdelt át a Virágóra mellett, mintha csak egy mese elevenedett volna meg a város szívében

A Virágóra környékén tűnt fel a róka a városban, a felvétel gyorsan terjedt a közösségi médiában.

Forrás: Illusztráció / pexels.com

Róka a városban - miért jelenik meg egyre gyakrabban lakott területeken?

A székesfehérvári belváros egyik legikonikusabb pontján, a Virágóránál bukkant fel a ravaszdi. A felvételt feltöltötték a közösségi oldalra, ahol pillanatok alatt terjedni kezdett. A hozzászólások között akadt, aki kedves vendégként írt róla, más pedig megjegyezte: olyan, mintha a város új kabalája lenne.

Nem először fordul elő, hogy az állat lakott területre merészkedik. A Feol.hu több alkalommal is foglalkozott már a jelenséggel, például amikor a házak között kóboroltak a ravaszdik, vagy arról írtak, mit érdemes tenni, ha szembejön velünk egy vadállat.

Mi állhat a háttérben?

A szakértők szerint a rókák egyre bátrabbak, mert a városokban könnyebb táplálékhoz jutnak. Az Agroinform szerint leginkább a szemetesek, az utcán hagyott élelmiszermaradványok és a házi kedvencek etetése vonzza őket. A Greendex pedig figyelmeztet: bár sokan Vuk-szerű hősként tekintenek rájuk, a rókák betegségeket is terjeszthetnek, így nem árt az óvatosság.

Érdekesség Tudtad, hogy Londonban több tízezer vadon élő róka él együtt a városlakókkal? Olyannyira megszokták őket, hogy a helyiek már szinte úgy beszélnek róluk, mintha a saját kis „szomszédaik” lennének.

A székesfehérvári róka nyugodtan lépdelt át az utcákon, a járókelők pedig egyszerre mosolyogtak és csodálkoztak rajta. Sokan inkább a kis Vukot látták benne, ám fontos észben tartani: vadállatról van szó, amely veszélyeket is rejthet. A bundás jövevény rövid időre mégis igazi szenzációt keltett, a közösségi oldalak percek alatt tele lettek a rókás videóval. A kérdés már csak az: meddig számít kuriózumnak, és mikor válik mindennapossá, hogy a vadon beköltözik közénk?