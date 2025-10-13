Feltételezett robbanóeszközre bukkantak Fejér vármegyei településen

október 13., hétfő

1 órája

Ismét bebizonyosodott, hogy a tűszerészek számára még nem ért véget a második világháború. Ma, rövid idővel ezelőtt ismét Fejér vármegyéből riasztották ügyeletüket.

Tihanyi Tamás
Ismét bebizonyosodott, hogy a tűszerészek számára még nem ért véget a második világháború. Ma, rövid idővel ezelőtt ismét Fejér vármegyéből riasztották ügyeletüket. (Képünk illusztráció)

Forrás: MH 1. Tűzszerész és Hadihajós Ezred

Jelenleg annyit tudhatunk, hogy Sárszentmihályon, a Fő utca és Hársfa utca sarkán csatornaásási munkálatok során feltételezett robbanóeszközre bukkantak az ott dolgozók – legalábbis erről adott ki szűkszavú tájékoztatást az MH 1. Tűzszerész és Hadihajós Ezred sajtóügyelete. Az érintett területet a rendőrség mintegy 100 méter sugarú körben 13 óra 40-től lezárta és megkezdte a kiürítést. A művelet elvégzése után kezdhetik csak meg a tűzszerészek a feltételezett robbanótestek azonosítását, majd a terület mentesítését. A fejleményekről beszámolunk.
 

