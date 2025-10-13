Feltételezett robbanóeszközre bukkantak Fejér vármegyei településen

Jelenleg annyit tudhatunk, hogy Sárszentmihályon, a Fő utca és Hársfa utca sarkán csatornaásási munkálatok során feltételezett robbanóeszközre bukkantak az ott dolgozók – legalábbis erről adott ki szűkszavú tájékoztatást az MH 1. Tűzszerész és Hadihajós Ezred sajtóügyelete. Az érintett területet a rendőrség mintegy 100 méter sugarú körben 13 óra 40-től lezárta és megkezdte a kiürítést. A művelet elvégzése után kezdhetik csak meg a tűzszerészek a feltételezett robbanótestek azonosítását, majd a terület mentesítését. A fejleményekről beszámolunk.

