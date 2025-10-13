Szovjet gránátokra bukkantak Sárszentmihályon

Sárszentmihályon, a Fő utca és Hársfa utca sarkán csatornaásási munkálatok során hétfőn feltételezett robbanóeszközre bukkantak az ott dolgozók – számolt be róla az MH 1. Tűzszerész és Hadihajós Ezred, a speciálisan kiképzett katonákat a rendőrség értesítette a történtekről. Az érintett területet a rendőrség mintegy száz méter sugarú körben 13 óra 40-től lezárta és megkezdte a kiürítést. A művelet elvégzése után kezdhették csak meg a tűzszerészek a feltételezett robbanótestek azonosítását, majd a mentesítést.

A tűzszerészek Sárszentmihályon azonosították a szovjet eredetű robbanótesteket

Forrás: MH 1. Tűzszerész és Hadihajós Ezred/Nagy István zászlós

A helyszínre érkező tűzszerész járőr parancsnoka, Kelemen Ferenc főtörzsőrmester egymás után több robbanótestet is azonosított, mindegyik második világháborús, szovjet eredetű és nem kilőtt állapotban került elő: 4 darab 76 mm-es repeszromboló gránát, 1 darab 76 mm-es páncéltörő gránát és 1 darab 76 mm-es űrméret alatti páncéltörő gránát. A rendőrség 14 óra után néhány perccel oldotta fel a zárást, a tűzszerész katonák a robbanóeszközöket elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére későbbi megsemmisítés céljából.

Fejér vármegye települései különösen megszenvedték a harcokat, hiszen legtöbbje többször is gazdát cserélt, nem volt kivétel ez alól Sárszentmihály sem. A község határát 1944. december elejére érték el a szovjet csapatok, megszállták Sárpentelét, több lövés is érte a falut, amelynek következtében ketten, egy 25 éves fiatalember és egy 12 éves gyerek sérült meg súlyosan, az idősebbik belehalt sebeibe. Az első szovjet megszállás 1944. december 26-án éjféltájban, karácsony másnapján következett be, miután előző nap felrobbantották a Nádor- és a Malom-csatorna hidjait, és a német és magyar katonák visszavonultak.

A gránátok nyolcvan éve lapultak a földben

Forrás: MH 1. Tűzszerész és Hadihajós Ezred/Nagy István zászlós

Másnap reggelre elözönlötték a falut a támadók, a rablás, fosztogatás és erőszakoskodás 1945. egészen január 18-ig tartott. Akkor a németek ágyútűz alá vették a szovjet állásokat, majd a délutáni órákban megjelentek az első német tankok. A szovjetek hanyatt homlok menekültek. Mint később kiderült, az ellentámadás csak meghosszabbította a civilek szenvedései, a roham kifulladt. A másodszor, január 23-án megérkező szovjeteket a lakosság többsége már nem várta meg, aki tudott, elmenekült. Aki mégis maradt, megbánta. Bányász József a visszaemlékezésében így írt az értelmetlen gyilkosságokról: „Makk János bácsit azért, mert a lovait védte, Lelovics Ignác bácsit amiért a feleségét védte, Katona Juliannát nem tudni, miért. Egy kilencven év feletti asszonyt többen megerőszakoltak. A templomok, iskolák padjait, berendezéseit eltüzelték, széthordták.” Már csak kevesen élnek azok közül, akik minderre emlékezhetnek. Azonban a föld nem felejt.









