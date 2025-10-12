Miként lett híres celeb egy pákozdi cigánylegényből?

Katona Csaba történész a 19. század végének valószínűleg legnagyobb nemzetközi celebbotrányáról számolt be, annál is inkább, mert a történteknek egyaránt van magyarországi, sőt Fejér vármegyei vonatkozása. A sztori egyik főszereplője 1858. augusztus 28-án született Pákozdon, a szegénysoron, és Rigó Jancsi néven vált ismertté zenészként, más értelemben pedig süteményként, mert valahol valaki róla nevezett el egy ma is népszerű édességet. Katona Csaba rámutatott, hogy a 19. század magyar társadalmában a szegénysorban élő cigányok számára egyetlen lehetőség adódott a felemelkedésre: a muzsika, a zene. Márpedig Rigó Jancsiban lapult tehetség – a legendárium szerint már ötévesen hegedült –, ezért miután a faluban már jól szerepelt a szüreti bálokon, viszonylag korán a vármegye központjában, Székesfehérváron, a Magyar Király Szálló kávéházában kötött ki.

Rigó Jancsi igen népszerű volt, a játékát nagyon sokan szerették, mint ahogyan a róla elnevezett süteményt is

Forrás: mrfoster.blog.hu

A koronázó városból idővel Kaposvárra vezetett az útja, ahol egy neves prímás, Barcza József mellé került szekunder hegedűsnek, és még csak tizenöt éves volt akkor. Bizonyára többet akart, távozását pedig gyorsította, hogy sikerrel udvarolt a prímás lányának, Mariskának, akit aztán 1882-ben feleségül is vett. Kaposvárról a fővárosba költöztek, Jancsi az Andrássy úton fekete, selyemkihajtásos kabátban és ugyancsak fekete nadrágban, hófehér ingben, egy kávéházban játszott akkor már saját zenekara élén. Katona Csaba elmondta, hogy abban az időben Nyugat-Európában és azon túl, az Egyesült Államokban is rendkívül divatos volt magyar cigányzenészeket szerződtetni kávéházakba és más olyan helyekre, ahol zenével lehetett szórakoztatni az úri közönséget.

Az amerikai milliomoslányból hercegnővé lett Clara nem bírt a vérével, végül szegényen és fiatalon halt meg

Forrás: mrfoster.blog.hu

Világbotrány Párizsban

Felesége, Mariska visszatért a szüleihez, Jancsi azonban a már említett lehetőséget kihasználva előbb Londonba, majd Párizsba szerződött, de megjárta Amerikát is. Azt írják róla, behízelgő modorával bárkit le tudott venni a lábáról – nos, Clara Wardot mindenesetre biztosan sikerült neki az 1890-es évek derekán. Ez Párizsban történt meg, egy étteremben, ahol egy belga herceg és a felesége, Clara asszony előtt játszott. A hercegné több mint tíz évvel fiatalabb volt Jancsinál, Detroitban, Michigan államban született egy dúsgazdag vállalkozó lányaként. Katona Csaba megjegyezte, hogy apját korán elveszítette, ezért Európában nevelkedett, azaz amerikai öntudatú, de európai műveltséggel rendelkező serdülő lány lett belőle. Nizzában ismerkedett meg a belga főherceggel, hozzáment feleségül, szült neki két gyermeket és attól kezdve lehetett volna ez egy boldog történet is. De nem az lett, mert az élet Párizsban eléje sodorta Rigó Jancsit, és valami módon kettejük között szerelem bontakozott ki. A történész előadásában arra emlékeztetett, hogy abban az időben divatosnak számított a gazdag nyugati nők körében, hogy cigányzenész szeretőket tartottak maguknak. Ám ebben az esetben nem állt meg a kapcsolat ezen a szinten, és egy félrelépés önmagában még nem vívta volna ki a kortársak – érzékenységtől függően – csodálatát és felháborodását, mert ilyesmire sok olyan példa adódott, amit tudomásul vettek.