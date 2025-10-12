55 perce
Miként lett híres celeb egy pákozdi cigánylegényből?
A Kodolányi János Egyetem Szabadegyetemén tartott rendkívüli humorral fűszerezett, érdekes és izgalmas előadást csütörtökön Katona Csaba történész, a Magyar Nemzeti Levéltár tudományos munkatársa „Pákozdtól New Yorkig, a 19. század végének legnagyobb celebbotránya” címmel. Rigó Jancsi cigányprímás és az amerikai milliomoslányból belga hercegnévé lett Clara szerelmének története a maga korában botrányt, egyben hatalmas világszenzációt hozott és a legnagyobb példányszámú lapok címoldalára került.
Katona Csaba történész a 19. század végének valószínűleg legnagyobb nemzetközi celebbotrányáról számolt be, annál is inkább, mert a történteknek egyaránt van magyarországi, sőt Fejér vármegyei vonatkozása. A sztori egyik főszereplője 1858. augusztus 28-án született Pákozdon, a szegénysoron, és Rigó Jancsi néven vált ismertté zenészként, más értelemben pedig süteményként, mert valahol valaki róla nevezett el egy ma is népszerű édességet. Katona Csaba rámutatott, hogy a 19. század magyar társadalmában a szegénysorban élő cigányok számára egyetlen lehetőség adódott a felemelkedésre: a muzsika, a zene. Márpedig Rigó Jancsiban lapult tehetség – a legendárium szerint már ötévesen hegedült –, ezért miután a faluban már jól szerepelt a szüreti bálokon, viszonylag korán a vármegye központjában, Székesfehérváron, a Magyar Király Szálló kávéházában kötött ki.
A koronázó városból idővel Kaposvárra vezetett az útja, ahol egy neves prímás, Barcza József mellé került szekunder hegedűsnek, és még csak tizenöt éves volt akkor. Bizonyára többet akart, távozását pedig gyorsította, hogy sikerrel udvarolt a prímás lányának, Mariskának, akit aztán 1882-ben feleségül is vett. Kaposvárról a fővárosba költöztek, Jancsi az Andrássy úton fekete, selyemkihajtásos kabátban és ugyancsak fekete nadrágban, hófehér ingben, egy kávéházban játszott akkor már saját zenekara élén. Katona Csaba elmondta, hogy abban az időben Nyugat-Európában és azon túl, az Egyesült Államokban is rendkívül divatos volt magyar cigányzenészeket szerződtetni kávéházakba és más olyan helyekre, ahol zenével lehetett szórakoztatni az úri közönséget.
Világbotrány Párizsban
Felesége, Mariska visszatért a szüleihez, Jancsi azonban a már említett lehetőséget kihasználva előbb Londonba, majd Párizsba szerződött, de megjárta Amerikát is. Azt írják róla, behízelgő modorával bárkit le tudott venni a lábáról – nos, Clara Wardot mindenesetre biztosan sikerült neki az 1890-es évek derekán. Ez Párizsban történt meg, egy étteremben, ahol egy belga herceg és a felesége, Clara asszony előtt játszott. A hercegné több mint tíz évvel fiatalabb volt Jancsinál, Detroitban, Michigan államban született egy dúsgazdag vállalkozó lányaként. Katona Csaba megjegyezte, hogy apját korán elveszítette, ezért Európában nevelkedett, azaz amerikai öntudatú, de európai műveltséggel rendelkező serdülő lány lett belőle. Nizzában ismerkedett meg a belga főherceggel, hozzáment feleségül, szült neki két gyermeket és attól kezdve lehetett volna ez egy boldog történet is. De nem az lett, mert az élet Párizsban eléje sodorta Rigó Jancsit, és valami módon kettejük között szerelem bontakozott ki. A történész előadásában arra emlékeztetett, hogy abban az időben divatosnak számított a gazdag nyugati nők körében, hogy cigányzenész szeretőket tartottak maguknak. Ám ebben az esetben nem állt meg a kapcsolat ezen a szinten, és egy félrelépés önmagában még nem vívta volna ki a kortársak – érzékenységtől függően – csodálatát és felháborodását, mert ilyesmire sok olyan példa adódott, amit tudomásul vettek.
Magasságokból mélységbe
De Clara Ward – vagy ahogyan a magyarországi lapok nevezték: Klára Ward – nem elégedett meg egy forró szerelmi kapcsolattal, hiszen elvált a férjétől és hozzáment Rigó Jancsihoz. Egy belga arisztokrata felesége, egy amerikai milliomoslány hozzámegy egy magyar zenészhez? Hát ez bizony érthető módon – ahogy mai szóhasználattal Katona Csaba mondta – tematizálta a közbeszédet az Egyesült Államoktól Európán át egészen Ausztráliáig. Clara büszkén hirdette, hogy neki joga van boldognak lenni, és ha valaki egy férfi mellett nem az, akkor azt ott kell hagyni, és más mellett kell keresni a boldogságot. Az ilyen magatartást manapság már természetesnek vehetjük, de akkoriban még bátorság kellett hozzá. Ki volt Clara? A női egyenjogúság büszke élharcosa, vagy egy deviáns személyiség, aki képtelen beilleszkedni a társadalomba? Esetleg mindkettő?
Mindenesetre a pár megérezte a botrányos helyzetben rejlő marketingerőt, és a legkülönfélébb helyeken léptek fel Berlinben, Párizsban és másutt. Jancsi hegedült, mert ahhoz értett, de mivel Clara nem értett semmihez, ezért testhezálló, áttetsző, hófehér ruhában, amolyan élőképeket mutatott be a közönségnek a háttérben. Katona Csaba azt javasolta, maradjunk annyiban, hogy a közönséget nem annyira a zene kötötte le. Egy ideig jól éltek, Egyiptomban még egy lóversenypályát is vásároltak, tíz év alatt állítólag körülbelül nyolcmillió dollárt herdáltak el.
Ám idővel a szerelem megkopott, a kapcsolat kihűlt és az álompár elvált. A szőke Clara egymás után két olasz fiatalemberhez, egy pincéhez, majd egy szállodaportáshoz is hozzáment – nyilván tovább kereste a boldogságot –, aztán miután kitagadták az örökségéből, modellként kereste a pénzt. Fiatalon, 1916-ban, alig 42 évesen az olaszországi Padovában halt meg. Rigó Jancsi Amerikába ment, ott megszöktette a férjétől Clara unokatestvérét, majd visszajött Európába, zenélt Berlinben, aztán hazatért Magyarországra, ahol a volt felesége megpróbálta őt visszahódítani – sikertelenül. Miután állítólag kiutálták a városból a kaposvári cigányok, visszatért az Egyesült Államokba. Úgy halt meg 1927-ben, 69 éves korában, hogy nem lett belőle sikeres amerikai művész, csupán Manhattan ismert kávéházi zenésze. Nem a legjobb, de a leghíresebb hegedűsként hirdették a vendéglátóhelyek, ahol muzsikált.
A Rigó Jancsi szindróma
A Heraldo de Madrid elnevezésű újság 1899-ben arról tudósított, hogy „Raime” grófnő egy „Julio Backi” nevű cigányzenésszel keveredett előbb viszonyba, majd perbe, mert a muzsikus fondorlatos módon pénzt csalt ki a grófi áldozattól. A cigányprímás valódi neve persze Baky Gyula volt, aki Raymund Raym gróf feleségével szűrte össze a levet. A botrány kapcsán a Magyar Újság egyik írásásában a szerző így fogalmazott: „Abban az időben még élénk emlékében volt a párizsi hölgyeknek Chimay hercegné Ward Klára esete és azt lehet mondani, hogy a cigányok ázsiója nagyban emelkedett előttük. Divat volt akkor Párizsban cigányt ismerni”. Másutt így írtak a jelenségről: „A 19.-20. század fordulója körül a Rigó Jancsi szindrómának is nélkülözhetetlen eleme a szenvedélyesen szabad cigány alakja. (…) A Rigó Jancsi szindrómán az előkelő és gazdag európai hölgyek magyar cigányzenészekkel kötött házasságát értem.”
A pákozdi gyökerek, a putri
A pákozdi Kultúra Házának korábbi igazgatója, Kissné Vörösmarty Mária sokat foglalkozott Rigó Jancsi történetével, korábban fesztiválokat is rendezett a község híres szülöttjének emlékére.
– Az első Rigó Jancsi Fesztivált 2005-ben szerveztük meg Pákozdon, mert abban az időben zajlott a Velencei-tavi Édesvízi Fesztivál elnevezésű rendezvénysorozat – emlékezett a FEOL-nak Kissné Vörösmarty Mária. – Mivel annak az volt a mottója, hogy „Ahol a program a desszert”, nagyon jól illett hozzá a pákozdi, rigójancsis esemény. A legtöbben csak a süteményt ismerték, de nekem a családfa, a helyi hagyományok és történetek kutatása révén volt már anyagom Rigó Jancsiról, a zenészről is. A helyi Katolikus Egyházközség anyakönyvi kivonatai között megtaláltam a Rigó családét: tizenegy gyermekük született, János volt a második. Édesapja is zenész volt, így aztán hegedűszó színesítette a testvérek mindennapjait. Az internet segítségével idővel a világ több országából kaptam róla írásokat, főleg az amerikai sajtója volt kiemelkedő. Sok mindent megtudtam az életéről.
Marika hozzátette, az olvasmányai alapján szerinte Jancsi nem a szépségével hódított, hanem azzal, hogy egyéni stílusban, jellegzetes testtartással, fejét a hangszerére hajtva, csodálatosan játszott a hegedűjén.
– Pákozdra 1896 nyarán látogatott haza a Párizsból megszöktetett Clara Warddal. Mivel a világsajtó is felfigyelt a történetükre, hírük a szülőfaluba is eljutott, ahova a legenda szerint nagy csinnadrattával érkeztek meg. Tömeg fogadta őket, pénzt, cukorkákat osztogattak a helybelieknek. A hercegné itt szembesült először a férje családi környezetével, korábbi életkörülményeivel. Egyesek úgy emlékeztek, nem maradtak a putriban, hanem a székesfehérvári Magyar Király Szállóban foglaltak szobát, mások szerint egy éjszakát a régi házban töltöttek. A legenda úgy tartja, Jancsi ékszereket adott a családjának, főleg az édesanyjának, de lehetséges, hogy azok a hercegné ajándékai voltak.
A Rigó Jancsi Fesztivált 2005-től egészen 2011-ig szerveztük meg Pákozdon. Sokszínű esemény voltak zenével, tánccal, a rigójancsi sütemény örömteli hangulatával, de népszerűnek bizonyult a hercegné kedvenc reggelije is.
– Emlékszem, 2006-ban a Kovács Trió zenélt a fesztiválon és kiderült, hogy vezetőjük, Kovács Dávid anyai ágon rokona Rigó Jancsinak. Napjainkban ismert hegedűművész, aki időnként Székesfehérváron is fellép.
A pákozdi Rigó Jancsi szerelmi botrányának titkai
Rigó Jancsi Pákozdról a világhírig jutottRigójancsi. Kinek ne lenne ismerős-e név, gyermekkorunk egyik kedvelt süteménye? Azt azonban kevesebben tudják, mit és kit is rejt-e név valójában.
Ilyen a rigójancsi
A rigójancsi sütemény fő jellegzetessége a gazdag csokoládé íz. A csokoládé piskótatekercs, a csokoládékrém és a csokoládé bevonat garantálja, hogy az édesség mindent átható csokoládés ízben bővelkedjen. Az ügyesen összeállított rétegeknek köszönhetően a sütemény szaftos és krémes állagú, amely lágyan olvad a szájban, ahogy az ember beleharap. A málnás lekvár a csokoládéval párosítva különleges élményt nyújt. A friss gyümölcsösség megadja az egyedi savanykás érintést, amely kiválóan kiegészíti a csokoládé édességét.
A hercegné kedvenc reggelije: töltött tojás (3 személyre)
Hat darab tojást 7 percig főzve, hideg vízbe mártva lehámozunk és hosszában kétfelé vágva, a sárgáját szitán áttörjük. Hat champignongombát finomra összevágunk, megpirítjuk vajban, kevés hagyma, zöldpetrezselyem, só és törött bors hozzáadásával félreállítjuk. Kevés vajas rántást készítve feleresztjük 4-5 deci tejjel. Kissé forrni hagyjuk, hogy sűrű mártást nyerjünk, sót, kevés törött borsot, végül, a tűzről levéve, 1 tojássárgáját adunk bele. Ezen mártásból egy kanállal az áttört tojássárgához keverünk, úgyszintén a pirított gombát és ezzel megtöltjük a fél tojásokat. Egy kerek tűzálló edényt vagy rántottás serpenyőt kivajazunk, vékonyan adunk bele a mártásból, rárakjuk a fél töltött tojásokat, bevonjuk a kevés tejjel felhígított mártással, meghintjük finom zsemlemorzsával és reszelt sajttal, megöntözzük tejföllel és olvasztott vajjal, majd forró sütőben pirosra sütjük.