Rézért másztak a kastély tetejére – a rendőrök tetten érték őket!

Réz után kutattak, de bilincs lett a vége. Október 5-én délután érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Seregélyesen, a Zichy–Hadik-kastély tetején két férfi bontja a tetőszerkezetet. Úgy tűnik, az értékes fém csábítása miatt másztak fel a műemléképületre. A rendőrök a helyszínre siettek, és megzavarták a tolvajokat, akik az összehajtogatott rézlapokat hátrahagyva elmenekültek. Sokáig azonban nem jutottak: a Fejér vármegyei járőrök gyors adatgyűjtésének köszönhetően alig két órán belül elfogták az egyik férfit.

Réz után kutattak, de bilincs lett a vége.

Forrás: A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság facebook oldala

A 33 éves sárkeresztúri gyanúsítottat előállították, majd a székesfehérvári nyomozók kihallgatták és őrizetbe vették. Társát még keresik a hatóságok. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság az esetről a közösségi oldalán is beszámolt, ahol azt írták: az ügyben nagyobb értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntett kísérlete miatt indult eljárás.