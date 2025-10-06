51 perce
Rézért másztak a kastély tetejére – a rendőrök tetten érték őket!
Nem mindennapi akció zajlott Seregélyesen: két férfi a Zichy–Hadik-kastély tetejét bontotta. A Fejér vármegyei rendőrök gyorsan léptek – egyiküket még aznap elkapták.
Forrás: A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság facebook oldala
Réz után kutattak, de bilincs lett a vége. Október 5-én délután érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Seregélyesen, a Zichy–Hadik-kastély tetején két férfi bontja a tetőszerkezetet. Úgy tűnik, az értékes fém csábítása miatt másztak fel a műemléképületre. A rendőrök a helyszínre siettek, és megzavarták a tolvajokat, akik az összehajtogatott rézlapokat hátrahagyva elmenekültek. Sokáig azonban nem jutottak: a Fejér vármegyei járőrök gyors adatgyűjtésének köszönhetően alig két órán belül elfogták az egyik férfit.
A 33 éves sárkeresztúri gyanúsítottat előállították, majd a székesfehérvári nyomozók kihallgatták és őrizetbe vették. Társát még keresik a hatóságok. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság az esetről a közösségi oldalán is beszámolt, ahol azt írták: az ügyben nagyobb értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntett kísérlete miatt indult eljárás.