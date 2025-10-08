Dalra fakadtak a Fejér megyei rendőrök is – Máté Péter slágerét adták elő

Bejárta az internetet az a videó, melyet a Veszprém megyei rendőrség osztott meg közösségi oldalán néhány nappal ezelőtt. A videóban egy munkatársuk profikat megszégyenítő módon rappel és alig pár nap alatt már több mint 900 ezren látták, de a hozzászólások száma is a 800-at közelíti.

Rendőrségi muzsika a zene világnapja alkalmából.

Fotó: Illusztráció/ Shutterstock

Időközben rábukkantunk egy másik videóra, melyet a Fejér megyei rendőrség osztott meg, ebben a veszprémiekhez hasonlóan, ugyancsak néhány másodpercre, de megmutatják zenei vénájukat. A videóban Máté Péter ikonikus slágere, a Zene nélkül mit érek én című dal csendül fel.

Megyénkben egyénként számos kulturális eseményt szerveztek a zene világnapja alkalmából. Székesfehérváron az Alba Regia Sportcsarnokban kórusok, zenekarok és szólisták léptek, valamint térzenétől volt hangos a belváros, de Bicskén a Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskolában is a zene világnapját ünnepelték.

Videón, ahogy megyei rendőrség Máté Pétert dalol:



