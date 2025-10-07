Rappelő rendőrök robbantották fel a netet

Székesfehérváron az Alba Regia Sportcsarnok adott otthont a zene világnapja alkalmából tartott ünnepségen, melyen átadták a Fricsay Richárd-díjat is. Ezzel szemben a Veszprém megyei rendőrök egészen más szemszögből közelítették meg a zene ünneplését. Egyedülálló módon, rappelve mutatták meg magukat, melyről részletesebben a veol.hu-n olvashatnak.

Rappelve mutatta be hivatását a rendőr.

Forrás: Veszprém megyei rendőrség FB-oldal

