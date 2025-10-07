Elképesztő!
2 órája
Rappelő rendőrök robbantották fel a netet
A zene világnapja alkalmából profikat megszégyenítő módon rappeltek a Veszprém megyei rendőrök. Videón mutatjuk!
Székesfehérváron az Alba Regia Sportcsarnok adott otthont a zene világnapja alkalmából tartott ünnepségen, melyen átadták a Fricsay Richárd-díjat is. Ezzel szemben a Veszprém megyei rendőrök egészen más szemszögből közelítették meg a zene ünneplését. Egyedülálló módon, rappelve mutatták meg magukat, melyről részletesebben a veol.hu-n olvashatnak.
Videón mutatjuk a rappelő rendőröket!
