október 7., kedd

Amália névnap

15°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elképesztő!

2 órája

Rappelő rendőrök robbantották fel a netet

Címkék#rendőr#rap#videó

A zene világnapja alkalmából profikat megszégyenítő módon rappeltek a Veszprém megyei rendőrök. Videón mutatjuk!

Feol.hu

Székesfehérváron az Alba Regia Sportcsarnok adott otthont a zene világnapja alkalmából tartott ünnepségen, melyen átadták a Fricsay Richárd-díjat is. Ezzel szemben a Veszprém megyei rendőrök egészen más szemszögből közelítették meg a zene ünneplését. Egyedülálló módon, rappelve mutatták meg magukat, melyről részletesebben a veol.hu-n olvashatnak. 

Rendőr-rap
Rappelve mutatta be hivatását a rendőr.
Forrás: Veszprém megyei rendőrség FB-oldal

Videón mutatjuk a rappelő rendőröket!


 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu