Új őrsparancsnok a Polgárdi Rendőrőrs élén

Pál Norbert rendőr alezredest 11 éven át dolgozott lelkiismeretes őrsparancsnokként Polgárdiban, tőle búcsúztak most kollégái, majd köszöntötték az új vezetőt, Dudar János rendőr őrnagyot.

Polgárdi Rendőrőrs: az új és a régi őrsparancsnok.

Fotó: Polgárdi Hírek

Változás a Polgárdi Rendőrős élén

Az állományülésen mások mellett részt vett Milus Gábor rendőr ezredes, a Székesfehérvár Megyei Jogú Város rendőrkapitánya, aki méltatta rendőrtársait, majd őt követte Nyikos László polgármester is, aki a leköszönő őrsparancsnoknak díszoklevéllel és jelképes ajándékkal köszönte meg több mint egy évtizedig tartó szolgálatát – derül ki a Polgárdi Hírek oldaláról.