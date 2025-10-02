október 2., csütörtök

Petra névnap

13°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepély

48 perce

Új őrsparancsnok a Polgárdi Rendőrőrs élén

Címkék#Polgárdi#rendőr#parancsnok

Két apropóból tartott ünnepélyes állományülést szerda délután a Polgárdi Rendőrőrs: elbúcsúztatták korábbi őrsparancsnokukat és köszöntötték az újat.

Feol.hu

Pál Norbert rendőr alezredest 11 éven át dolgozott lelkiismeretes őrsparancsnokként Polgárdiban, tőle búcsúztak most kollégái, majd köszöntötték az új vezetőt, Dudar János rendőr őrnagyot. 

rendőr
Polgárdi Rendőrőrs: az új és a régi őrsparancsnok.
Fotó: Polgárdi Hírek

Változás a Polgárdi Rendőrős élén

Az állományülésen mások mellett részt vett Milus Gábor rendőr ezredes, a Székesfehérvár Megyei Jogú Város rendőrkapitánya, aki méltatta rendőrtársait, majd őt követte Nyikos László polgármester is, aki a leköszönő őrsparancsnoknak díszoklevéllel és jelképes ajándékkal köszönte meg több mint egy évtizedig tartó szolgálatát – derül ki a Polgárdi Hírek oldaláról.

Forrás: Polgárdi Hírek

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu