1 órája
Új őrsparancsnok a Polgárdi Rendőrőrs élén
Két apropóból tartott ünnepélyes állományülést szerda délután a Polgárdi Rendőrőrs: elbúcsúztatták korábbi őrsparancsnokukat és köszöntötték az újat.
Pál Norbert rendőr alezredest 11 éven át dolgozott lelkiismeretes őrsparancsnokként Polgárdiban, tőle búcsúztak most kollégái, majd köszöntötték az új vezetőt, Dudar János rendőr őrnagyot.
Változás a Polgárdi Rendőrős élén
Az állományülésen mások mellett részt vett Milus Gábor rendőr ezredes, a Székesfehérvár Megyei Jogú Város rendőrkapitánya, aki méltatta rendőrtársait, majd őt követte Nyikos László polgármester is, aki a leköszönő őrsparancsnoknak díszoklevéllel és jelképes ajándékkal köszönte meg több mint egy évtizedig tartó szolgálatát – derül ki a Polgárdi Hírek oldaláról.