1 órája
Rendkívüli járatokat indít Fehérváron október 24-én a MÁV
Fontos információ található meg a MÁV hivatalos oldalán. Ez alapján rendkívüli járatok közlekednek majd Székesfehérváron – azonban csak október 24-én, pénteken.
A rendkívüli járatokkal kapcsolatos bejelentés Fejér megyeszékhelyén a 24-es és a 37-es buszjáratokat érinti, amelyek a megszokottnál sűrűbben, egyes járatok pedig hosszabb útvonalon közlekednek.
Konkrétabban: a 24-es helyi járat esetében a 18.05-kor induló járat meghosszabbítva, a MET Arénáig halad, ugyanez a busz visszafelé, a MET Arénától 21:27-kor indul a Jancsár utca felé. A 37-es a MET Arénából 21.30 órakor, a Kórház, Rendelőintézettől 21.46-kor, az autóbusz-állomástól pedig 21.57-kor indul.
A rendkívüli járatok oka
A MÁV tájékoztatása szerint a MET Aréna multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnokban tartott mérkőzés indokolja a sűrűbb és hosszabb útvonalon közlekedő járatokat, csak és kizárólag október 24-én, pénteken.
A részletes menetrend ide kattintva érhető el.