Rendhagyó fogadóórát tart Enying polgármestere

Nem a szokásos módon és nem a szokásos helyen tart fogadóórát Kiss Norbert Ivó, Enying polgármestere.

Déri Brenda

Egy kávé a polgármesterrel címmel tart fogadóórát a városvezető november 6-án 16 órási kezdéssel a Vas Gereben Művelődési Házban, ahol egy kötetlen beszélgetés formájában nyílik lehetőség a kérdezésre és az aktualitások megvitatására.

 

