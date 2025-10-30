Fogadóóra
Rendhagyó fogadóórát tart Enying polgármestere
Nem a szokásos módon és nem a szokásos helyen tart fogadóórát Kiss Norbert Ivó, Enying polgármestere.
Egy kávé a polgármesterrel címmel tart fogadóórát a városvezető november 6-án 16 órási kezdéssel a Vas Gereben Művelődési Házban, ahol egy kötetlen beszélgetés formájában nyílik lehetőség a kérdezésre és az aktualitások megvitatására.
