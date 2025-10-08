Régóta várt kapuk nyíltak meg a közösség előtt Velencén

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a több mint százötven éves velencei Szent István Király Katolikus Templom szentélye csodás restaurátori munkával újult meg, egy 1905-ös fénykép és alapos falkutatás segítségével. A szentély helyreállítását követően a templom teljes felújítása most újabb mérföldkőhöz érkezett.

Fotó: Velencei római katolikus plébánia

Récsei Norbert plébános arról számolt be a plébánia közösségi oldalán, hogy a templom hosszú ideig, egészen április óta zárva volt a festési és felújítási munkálatok miatt, ám mostanra ismét birtokba vehették a hívek. „Ma ismét Plébánia Templomunk lehetett szentmisénk helye. Nagyon sok ember áldozatos munkájának köszönjük, hogy ma megtarthattuk, és a továbbiakban itt lehetnek a megszokott rendben imaalkalmaink és a szentmisék” – mondta Récsei Norbert atya. A plébános elmondása szerint a harangszó után hálaadó imádsággal kezdődött az ünnepi alkalom, majd a hívek együtt vonultak be a gyönyörűen újrafestett templomba. A szentély mellett megújult a sekrestye, a három oratórium, a kórus alatti rész és a bejárat melletti Szent Anna-oltár helyisége is.