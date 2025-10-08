október 8., szerda

Koppány névnap

17°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újjászületés

1 órája

Régóta várt kapuk nyíltak meg a közösség előtt Velencén

Címkék#Szent István Király Katolikus Templom#Velence#felújítás

A szentély tavalyi megújulása után újabb szakaszához érkezett a velencei Szent István Király Katolikus Templom felújítása. A munkálatok befejeztével Récsei Norbert plébános hálaadó szentmisét celebrált, ezzel jelezve: a templom ismét a hívek rendelkezésére áll.

Feol.hu
Régóta várt kapuk nyíltak meg a közösség előtt Velencén

Fotó: Velencei római katolikus plébánia

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a több mint százötven éves velencei Szent István Király Katolikus Templom szentélye csodás restaurátori munkával újult meg, egy 1905-ös fénykép és alapos falkutatás segítségével. A szentély helyreállítását követően a templom teljes felújítása most újabb mérföldkőhöz érkezett.

Fotó: Velencei római katolikus plébánia

Récsei Norbert plébános arról számolt be a plébánia közösségi oldalán, hogy a templom hosszú ideig, egészen április óta zárva volt a festési és felújítási munkálatok miatt, ám mostanra ismét birtokba vehették a hívek. „Ma ismét Plébánia Templomunk lehetett szentmisénk helye. Nagyon sok ember áldozatos munkájának köszönjük, hogy ma megtarthattuk, és a továbbiakban itt lehetnek a megszokott rendben imaalkalmaink és a szentmisék” – mondta Récsei Norbert atya. A plébános elmondása szerint a harangszó után hálaadó imádsággal kezdődött az ünnepi alkalom, majd a hívek együtt vonultak be a gyönyörűen újrafestett templomba. A szentély mellett megújult a sekrestye, a három oratórium, a kórus alatti rész és a bejárat melletti Szent Anna-oltár helyisége is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu