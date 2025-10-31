A hit megújulása: a reformáció napjának üzenete ma is él!

1517 október 31-én Luther Márton német szerzetes és teológus a wittenbergi vártemplom kapujára tűzte ki híres 95 tételét, amelyekben az egyház megújulásáért és a hit lényegének – az Ige és a kegyelem központi szerepének – visszaállításáért emelt szót. Ez az esemény vált a reformáció napja szimbólumává, és új fejezetet nyitott az európai gondolkodás, a vallás és a kultúra történetében.

A reformáció hatása nemcsak teológiai síkon volt jelentős! Forrás: Facebook

A reformáció hatása nemcsak teológiai síkon volt jelentős: hozzájárult az oktatás, az anyanyelvi Biblia-fordítások és a személyes hitélet megerősödéséhez is. Luther és kortársai arra hívták fel a figyelmet, hogy a hit nem intézményhez, hanem személyes kapcsolatunkhoz kötődik Istennel.

A hit fényében: beszélgetés a reformáció örökségéről

A reformáció napja nem csupán a múlt felidézése, hanem arra is alkalom, hogy újragondoljuk, mit jelent ma a megújulás az egyházban, a társadalomban és a személyes életünkben. Erről szól a Podcast csatornák legújabb adása, amelyben Agyagási István református lelkipásztorral beszélgetünk a reformáció történelmi és lelki örökségéről. A beszélgetés középpontjában Luther Márton élete, az ige szerepe és a protestáns világ kialakulása áll.

Az üzenet ma is aktuális

A reformáció arra hív, hogy ne féljünk kérdezni, újragondolni, és megújulni, nemcsak hitünkben, hanem közösségeinkben is. Luther bátorsága és hite ma is inspirálhat bennünket, hogy az Ige fényében keressük a választ a modern kor kihívásaira.