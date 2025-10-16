október 16., csütörtök

Gál névnap

16°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rakonczay Gábor tart szombaton előadást Iváncsán

1 órája

Hetvenöt nap egy kenuval, át az Atlanti-óceánon

Címkék#Karib-tenger#Szent Jupa#Rakonczay Gábor

Az elmúlt hetekben már több alkalommal emlékeztünk a Szent Jupát világkörüli útjára, hiszen negyven éve, szeptemberben indult útnak Fa Nándor és Gál József. Közben egy másik bátor hajós és extrém sportoló, Rakonczay Gábor életében is eljött az összegzés, a visszaemlékezés időszaka. Miután átevezte az Atlanti-óceánt, előadásokon beszél kalandjairól és megpróbáltatásairól.

Tihanyi Tamás
Hetvenöt nap egy kenuval, át az Atlanti-óceánon

Rakonczay Gábor egy eredetileg Fa Nándor tervezte és építette, de átalakított hajóval szelte át az Atlanti-óceánt

Forrás: Rakonczay Expedíció

Rakonczay Gábor tavaly, december 23-án indult útnak és összesen mintegy 5100 kilométert tett meg az Atlanti-óceánon azért, hogy méltó módon zárja le tizennyolc esztendős pályafutását. Ezzel egy újabb magyar sportember mutatta meg az egész világnak, hogy mindent el lehet érni, ha valaki kellő módon kitartó, elszánt és nem adja fel az álmait. A 43 éves Rakonczay Gábor a Kanári-szigetekről indulva teljesítette vállalását és jutott át a Karib-tenger egyik szigetére, így tette fel rendkívüli pályafutására a koronát.

Rakonczay Gábor
Amióta hazatért, előadásokon osztja meg tapasztalatait és élményeit hallgatóságával Rakonczay Gábor
Forrás: Rakonczay Expedíció

Az egykori ultrafutó világbajnok, aki rendszeresen több száz kilométereket teljesített, kétszer kelt át Grönlandon és egy negyvennégy napos expedícióval elérte a Déli-sarkot is, úgy gondolta, egy újabb, utolsó erőpróbával zárja le pályafutását. A kétszeres Guinness és többszörös magyar rekorder, sok különböző díj elismertje egy eredetileg Fa Nándor tervezte és építette, kabinnal rendelkező hajóval vágott neki az Atlanti-óceánnak. Rakonczay Gábor a járművet mintegy hatszáz munkaóra során alakította át. Eredetileg hatvanöt naposra tervezte a kihívást, ebből végül hetvenöt rendkívül kemény nap lett: az utazás végén már éhesen, lényegében harminc órát pihenés nélkül evezve az ülésben töltött.

Hazaérkezése óta folyamatosan adja az interjúkat, tartja az előadásokat – csütörtökön például a fővárosi Lurdy-házban beszélt –, sok-sok ezer érdeklődővel osztva meg tapasztalatait és életigenlő meglátásait. Rövidesen Fejér vármegyében is láthatjuk és hallhatjuk, hiszen már készül egy minden bizonnyal inspiráló és lenyűgöző estére, ahol mesél majd extrém kalandjairól, világrekordjairól, a határok feszegetéséről. Az esemény – amely ingyenesen látogatható –, október 18-án, szombaton 18 órakor kezdődik az iváncsai Faluházban.
 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu