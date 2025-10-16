Hetvenöt nap egy kenuval, át az Atlanti-óceánon

Rakonczay Gábor tavaly, december 23-án indult útnak és összesen mintegy 5100 kilométert tett meg az Atlanti-óceánon azért, hogy méltó módon zárja le tizennyolc esztendős pályafutását. Ezzel egy újabb magyar sportember mutatta meg az egész világnak, hogy mindent el lehet érni, ha valaki kellő módon kitartó, elszánt és nem adja fel az álmait. A 43 éves Rakonczay Gábor a Kanári-szigetekről indulva teljesítette vállalását és jutott át a Karib-tenger egyik szigetére, így tette fel rendkívüli pályafutására a koronát.

Amióta hazatért, előadásokon osztja meg tapasztalatait és élményeit hallgatóságával Rakonczay Gábor

Forrás: Rakonczay Expedíció

Az egykori ultrafutó világbajnok, aki rendszeresen több száz kilométereket teljesített, kétszer kelt át Grönlandon és egy negyvennégy napos expedícióval elérte a Déli-sarkot is, úgy gondolta, egy újabb, utolsó erőpróbával zárja le pályafutását. A kétszeres Guinness és többszörös magyar rekorder, sok különböző díj elismertje egy eredetileg Fa Nándor tervezte és építette, kabinnal rendelkező hajóval vágott neki az Atlanti-óceánnak. Rakonczay Gábor a járművet mintegy hatszáz munkaóra során alakította át. Eredetileg hatvanöt naposra tervezte a kihívást, ebből végül hetvenöt rendkívül kemény nap lett: az utazás végén már éhesen, lényegében harminc órát pihenés nélkül evezve az ülésben töltött.

Hazaérkezése óta folyamatosan adja az interjúkat, tartja az előadásokat – csütörtökön például a fővárosi Lurdy-házban beszélt –, sok-sok ezer érdeklődővel osztva meg tapasztalatait és életigenlő meglátásait. Rövidesen Fejér vármegyében is láthatjuk és hallhatjuk, hiszen már készül egy minden bizonnyal inspiráló és lenyűgöző estére, ahol mesél majd extrém kalandjairól, világrekordjairól, a határok feszegetéséről. Az esemény – amely ingyenesen látogatható –, október 18-án, szombaton 18 órakor kezdődik az iváncsai Faluházban.

