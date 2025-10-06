október 6., hétfő

Mesés rajzokkal ünnepel a város!

49 perce

Rajzold meg a város ünnepét: karácsonyi rajzpályázat Sárbogárdon!

Címkék#pályamű#Sárbogárd#gyermek#rajzpályázat

Sárbogárd Város Polgármestere idén is meghirdeti a karácsonyi rajzpályázatot 3–10 éves gyermekek számára, hogy megtalálják a város hivatalos karácsonyi üdvözlőlapját. Sárbogárd rajzpályázat tavaly óriási sikert aratott: a beérkezett művekből kiállítás nyílt az Adventi forgatagban, és a legjobb alkotások városi üdvözlőlapként is megjelentek, örömet szerezve a közösségnek.

Bokányi Zsolt
Rajzold meg a város ünnepét: karácsonyi rajzpályázat Sárbogárdon!

Forrás: Sárbogárd város önkormányzata

A rajzpályázat feltétele, hogy a pályaművek egy oldalas A4-es méretűek, rajzolási technikával (ceruza, filctoll, zsírkréta, illetve ezek kombinációja) készülhetnek. Egy gyermek csak egy pályaművet adhat be, csoportosan készített alkotásokkal nem lehet nevezni. A pályaművek hátoldalára fel kell ragasztani a kitöltött adatlapot, valamint tollal felírni a gyermek nevét és életkorát.

rajzpályázat
A tavalyi rajzpályázat rajzaival készített üdvözlőlap is nagy siker volt! 
Fotó: Az önkormányzat

Rajzpályázat részletei!

A pályaművek leadási határideje 2025. november 5., szerda 12 óra, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (Hősök tere 2.) lehet leadni, a borítékra kérik ráírni: „KARÁCSONYI ÜDVÖZLŐLAP 2025”. Az intézmények egy borítékban is leadhatják az összes alkotást, a pályázók pedig egyénileg is részt vehetnek. A verseny két korcsoportban zajlik: 3–6 évesek és 7–10 évesek. Mindkét kategóriában zsűri- és közönségdíjas nyerteseket hirdetnek, akik kreatív rajzcsomagot kapnak ajándékba. A zsűri tagjai: Dr. Sükösd Tamás polgármester, Novák Kovács Zsolt alpolgármester és Dr. Venicz Anita címzetes főjegyző.

 A közönség szavazására 2025. november 10–25. között a MUNIPOLIS alkalmazáson keresztül lesz lehetőség

Az eredményhirdetésre 2025. november 30-án, az első Adventi Gyertyagyújtáskor kerül sor a Hősök terén. A nyertes pályamű felhasználásra kerül Sárbogárd hivatalos karácsonyi üdvözlőlapjaként, és kiállításra is bemutatják. A tavalyi év példája is azt bizonyítja, hogy a legkisebbek kreativitása igazi ünnepi hangulatot varázsol a város szívébe.

 

