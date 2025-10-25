Rajzpályázat a Koraszülöttek Világnapja alkalmából

Ragadj papírt és ecsetet, filctollat vagy zsírkrétát és alkoss! – szól a megyei kórház felhívása. November 10-ig várják azokat a rajzokat, amik a kis alkotók legkedvesebb emlékét, vagy a legkedvesebb állataikat ábrázolják. Fontos, hogy a rajzok hátulján szerepeljen az alkotó neve és születési ideje.

A Koraszülöttek Világnapja alkalmából a kórház Újszülött-, Csecsemő- és Gyermekosztálya ismét ünnepséget szervez november 17-én. A beérkezett rajzokból itt kiállítást nyitnak, és itt adják át a legszebb és a legötletesebb rajzok alkotóinak járó jutalmakat is.