október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

11°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

50 perce

Rajzpályázat a Koraszülöttek Világnapja alkalmából

Címkék#Koraszülöttek Világnap#rajz#rajzpályázat#szent györgy kórház

Alkotásra hívja gyermekeket a Fejér Megyei Szent György Kórház a Koraszülöttek Világnapja alkalmából. A legszebb rajzokat díjazzák is az intézmény dolgozói.

Feol.hu

Ragadj papírt és ecsetet, filctollat vagy zsírkrétát és alkoss! – szól a megyei kórház felhívása. November 10-ig várják azokat a rajzokat, amik a kis alkotók legkedvesebb emlékét, vagy a legkedvesebb állataikat ábrázolják. Fontos, hogy a rajzok hátulján szerepeljen az alkotó neve és születési ideje.

A Koraszülöttek Világnapja alkalmából a kórház Újszülött-, Csecsemő- és Gyermekosztálya ismét ünnepséget szervez november 17-én. A beérkezett rajzokból itt kiállítást nyitnak, és itt adják át a legszebb és a legötletesebb rajzok alkotóinak járó jutalmakat is.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu