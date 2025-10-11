„Az értékek hangja”: Goldmark Péter Károly-díjat kapott Radetzky András

A magyar rádiózás egyik meghatározó alakját, Radetzky Andrást, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettesét tüntette ki Goldmark Péter Károly-díjjal a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke. Az elismerést október 9-én adta át Koltay András az NMHH székházában, méltatva Radetzky több évtizedes, elhivatott szolgálatát a közösségi, értékalapú rádiózás területén.

Fotó: Ladoczki Balazs / Forrás: nmhh.hu

Az nmhh.hu cikke szerint Koltay András a díjátadón hangsúlyozta: Radetzky András 14 éve a Magyar Katolikus Rádió operatív irányítója, akinek munkája szakmai minőségben és erkölcsi tartásban egyaránt példaértékű. A médiahatóság elnöke kiemelte: „a technológia uralta kommunikációs térben is megőrizte az örökérvényű értékek közvetítésének felelősségét” – akárcsak névadója, Goldmark Péter Károly.

Radetzky pályája Székesfehérvárhoz is szorosan kötődik: egyetemistaként, még 1994-ben alapította meg a Fehérvár Rádiót, amelyet 2018-ig vezetett. A kereskedelmi médiából később tudatosan fordult a küldetésalapú rádiózás felé. „A Magyar Katolikus Rádió célja nem csupán a tájékoztatás, hanem hogy végigkísérje a hallgatót egy úton – talán közelebb önmagához és másokhoz” – vallja. Karrierje során meghatározó szerepet vállalt a hazai helyi rádiós közösség szervezésében is: alapítója volt a Helyi Rádiók Országos Egyesületének, amelynek később tiszteletbeli elnöke lett. A médiaetika és a kommunikációs szakma terén is tevékeny volt, tagja volt több szakmai szervezet elnökségének, és Erdélyhez fűződő kötődése révén életre hívta a csíkszeredai Public Relations Nyári Egyetemet.

A díjátadón Radetzky András köszönetet mondott családjának és rádiós közösségének:

„Az egyház értékei kétezer éve változatlanok – a mi feladatunk az, hogy a mai eszközökkel is hitelesen adjuk tovább őket” – fogalmazott. A díjátadó alkalmával Kollarik Tamás, Balázs Béla- és Magyar Filmdíjas producer és rendező szintén átvehette a Goldmark Péter Károly-díjat a filmes és médiaszakma területén végzett kiemelkedő munkájáért.