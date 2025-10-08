30 perce
Az MVM Dome-ban koncertezik a Fejérben alapított zenekar
Kevés zenekar tudott ilyen hosszú és tartalmas pályát bejárni. A dunaújvárosi próbateremből induló Quimby jövőre nagyszabású koncerttel ünnepli fennállásának 35. évfordulóját.
A duol beszámolója szerint a Quimby jubileumi koncertjének címe – A terepasztal lovagjai – 35 év szélmalomharc – egyszerre szimbolikus és személyes. A zenekar üzenete szerint van hely, ahol a dalok még mindig képesek jobbá tenni a világot, még akkor is, ha az ellenszél adja a ritmust.
Fejérben kezdődött a Quimby története
A Quimby 1991-ben alakult egy dunaújvárosi próbateremben. A kilencvenes évek második felére már az ország egyik legjobb zenekaraként tartották számon. A jelenlegi felállásban Kiss Tibor, Varga Livius, Balanyi Szilárd, Kárpáti Dódi, Mikuli Ferenc és Gerdesits Ferenc alkotja a csapatot.