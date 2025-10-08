október 8., szerda

Jubileum

30 perce

Az MVM Dome-ban koncertezik a Fejérben alapított zenekar

Címkék#koncert#MVM Dome#Quimby

Kevés zenekar tudott ilyen hosszú és tartalmas pályát bejárni. A dunaújvárosi próbateremből induló Quimby jövőre nagyszabású koncerttel ünnepli fennállásának 35. évfordulóját.

Feol.hu

A duol beszámolója szerint a Quimby jubileumi koncertjének címe – A terepasztal lovagjai – 35 év szélmalomharc – egyszerre szimbolikus és személyes. A zenekar üzenete szerint van hely, ahol a dalok még mindig képesek jobbá tenni a világot, még akkor is, ha az ellenszél adja a ritmust.

Quimby
A zenekar a 35. születésnapját az MVM Domeban ünnepli.
Forrás: Quimby Facebook-oldala 

Fejérben kezdődött a Quimby története

A Quimby 1991-ben alakult egy dunaújvárosi próbateremben. A kilencvenes évek második felére már az ország egyik legjobb zenekaraként tartották számon. A jelenlegi felállásban Kiss Tibor, Varga Livius, Balanyi Szilárd, Kárpáti Dódi, Mikuli Ferenc és Gerdesits Ferenc alkotja a csapatot.

 

