Az MVM Dome-ban koncertezik a Fejérben alapított zenekar

A duol beszámolója szerint a Quimby jubileumi koncertjének címe – A terepasztal lovagjai – 35 év szélmalomharc – egyszerre szimbolikus és személyes. A zenekar üzenete szerint van hely, ahol a dalok még mindig képesek jobbá tenni a világot, még akkor is, ha az ellenszél adja a ritmust.

A zenekar a 35. születésnapját az MVM Domeban ünnepli.

Forrás: Quimby Facebook-oldala

Fejérben kezdődött a Quimby története

A Quimby 1991-ben alakult egy dunaújvárosi próbateremben. A kilencvenes évek második felére már az ország egyik legjobb zenekaraként tartották számon. A jelenlegi felállásban Kiss Tibor, Varga Livius, Balanyi Szilárd, Kárpáti Dódi, Mikuli Ferenc és Gerdesits Ferenc alkotja a csapatot.