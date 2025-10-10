október 10., péntek

Ünnep és elismerés

1 órája

Fejér Vármegyei Prima Díjátadó Gála: a kiválóság ünnepe

Címkék#Príma Díjátadó#Év Vállalkozója#gálaest

Székesfehérvár Városháza Dísztermében rendezték meg a nagyszabású rendezvényt. A XIX. Fejér Vármegyei Év Vállalkozója és Prima Díj 2025 Gálát, ahol a megye legkiemelkedőbb vállalkozói és kulturális, tudományos tehetségei vehették át elismeréseiket. Az est során látványos műsorok, köztük az Eleven Light Dance Show és a Székesfehérvári Balett produkciói, valamint Szekeres Adrien koncertje tették felejthetetlenné az eseményt.

Bokányi Zsolt
Fejér Vármegyei Prima Díjátadó Gála: a kiválóság ünnepe

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A XIX. Fejér Vármegyei Év Vállalkozója és Prima Díj 2025 gálát október 10-én, a Városháza Dísztermében rendezték meg, ahol a megye üzleti, kulturális és tudományos életének kiemelkedő szereplői gyűltek össze. Az est házigazdái, Kovács Kata és Szeifert Richárd köszöntötték a vendégeket, miközben a háttérben a támogató logók és reklámfilmek futottak. A nyitányt az Eleven Light Dance Show adta, akik LED-es pergetős zsonglőreszközökkel varázsolták el a közönséget, majd a rendezvény Demján Sándor emlékével folytatódott.

Prima Díj 2025
Prima Díj 2025 gála résztvevőit Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte
Fotó: Fehér Gábor

A díjátadó ünnepségen a megyei és városi vezetők, így Cser-Palkovics András polgármester, Tanárki Gábor főispán, Halenár István, a VOSZ Fejér megyei elnöke, valamint Perlusz László és Nagy Brigitta, a VOSZ képviselői, köszöntötték a résztvevőket. Szekeres Adrien koncertje után került sor az országos Év Vállalkozója díj átadására, melyet Pretz János, a Pretz-Mozaik Kft. tulajdonosa vehetett át.

A Vármegyei Év Vállalkozója díjakat is kiosztották kategóriánként:

  • Gyulai Krisztina, INCON-LOGISTIC Kft. – Év női vállalkozója, a környezetvédelem és a fenntartható logisztikai fejlesztések elkötelezettje.
  • Hegyi József, Fenyő KHT Kft. – Építőipar, több évtizedes szakmai tapasztalat és középületek, műemlékek kivitelezése.
  • Poszpischil László, Family-Diner Kft. – Szolgáltatás, vendéglátás, a közösség és dolgozók támogatása kiemelt szempont.
  • Horváth Attila, Rollkon Kft. – Járműipar, gépgyártás, innovatív célgépek és ipari rendszerek fejlesztője.
  • Takács Lajos, Planning & Trading Kft. – Kereskedelem, klímaberendezések és hőszivattyúk tervezése, nemzetközi piacra kiterjedő vállalkozás.
  • Vécsei László, Vandhát Kft. – Mezőgazdaság és szállítmányozás, regionális piacvezető baromfiágazatban.

Kiemelkedő társadalmi szerepvállalásáért díjat kapott:

  • Menasch Krisztián, DHM Kézi Autómosó – helyi közösség támogatása és magas szintű szolgáltatás nyújtása.
  • Magyar László, Szent Kristóf Ház – életmű díj, a fogyatékkal élő fiatalok támogatásáért.
  • Ribi Péter, Fehérvár Travel Kft. – hosszú távú karitatív tevékenység, az Alapítványon keresztül jelentős társadalmi hozzájárulás.
Magyar ismeretterjesztés és média kategória díjazottja Nagy Zoltán Péter újságíró
Fotó: Fehér Gábor

A gálán a Székesfehérvári Balett előadásában koreográfiák részletei kápráztatták el a közönséget, míg Szekeres Adrien koncertje igazi csúcspontként szolgált. A Vármegyei Prima díjakat is kiosztották, köztük a Magyar ismeretterjesztés és média kategória díjazottját, Nagy Zoltán Pétert, a népművészet és közművelődés kategória nyertesét, Rodics Esztert, a színház, film- és táncművészet kategóriájában Őze Áront, a tudomány területén Szántó Istvánt, míg a zeneművészet kategóriában Hámori Jánost ismerték el.

Prima Díj 2025, a kiválóság ünnepe! 

A XIX. Fejér Vármegyei Év Vállalkozója és Prima Díj 2025 gála méltó keretet adott a megye legkiválóbb vállalkozói és kulturális szereplőinek, egyben példát állítva a jövő nemzedékének, hogy a szakmai és társadalmi elköteleződés kéz a kézben járhat a sikerrel.

 

