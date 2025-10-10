Fejér Vármegyei Prima Díjátadó Gála: a kiválóság ünnepe

A XIX. Fejér Vármegyei Év Vállalkozója és Prima Díj 2025 gálát október 10-én, a Városháza Dísztermében rendezték meg, ahol a megye üzleti, kulturális és tudományos életének kiemelkedő szereplői gyűltek össze. Az est házigazdái, Kovács Kata és Szeifert Richárd köszöntötték a vendégeket, miközben a háttérben a támogató logók és reklámfilmek futottak. A nyitányt az Eleven Light Dance Show adta, akik LED-es pergetős zsonglőreszközökkel varázsolták el a közönséget, majd a rendezvény Demján Sándor emlékével folytatódott.

Prima Díj 2025 gála résztvevőit Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte

Fotó: Fehér Gábor

A díjátadó ünnepségen a megyei és városi vezetők, így Cser-Palkovics András polgármester, Tanárki Gábor főispán, Halenár István, a VOSZ Fejér megyei elnöke, valamint Perlusz László és Nagy Brigitta, a VOSZ képviselői, köszöntötték a résztvevőket. Szekeres Adrien koncertje után került sor az országos Év Vállalkozója díj átadására, melyet Pretz János, a Pretz-Mozaik Kft. tulajdonosa vehetett át.

A Vármegyei Év Vállalkozója díjakat is kiosztották kategóriánként:

Gyulai Krisztina, INCON-LOGISTIC Kft. – Év női vállalkozója, a környezetvédelem és a fenntartható logisztikai fejlesztések elkötelezettje.

Hegyi József, Fenyő KHT Kft. – Építőipar, több évtizedes szakmai tapasztalat és középületek, műemlékek kivitelezése.

Poszpischil László, Family-Diner Kft. – Szolgáltatás, vendéglátás, a közösség és dolgozók támogatása kiemelt szempont.

Horváth Attila, Rollkon Kft. – Járműipar, gépgyártás, innovatív célgépek és ipari rendszerek fejlesztője.

Takács Lajos, Planning & Trading Kft. – Kereskedelem, klímaberendezések és hőszivattyúk tervezése, nemzetközi piacra kiterjedő vállalkozás.

Vécsei László, Vandhát Kft. – Mezőgazdaság és szállítmányozás, regionális piacvezető baromfiágazatban.

Kiemelkedő társadalmi szerepvállalásáért díjat kapott: