Változik a posta nyitvatartása novembertől!
November 1-jétől módosul a rácalmási postahivatal ügyfélfogadási rendje. A rácalmási posta nyitvatartása a lakosok kényelmét szem előtt tartva némileg átalakul, így érdemes előre tájékozódni a változásokról.
A rácalmási posta nyitvatartása november 1-jétől az alábbiak szerint alakul: hétfőn, kedden és csütörtökön 8:00-tól 12:00-ig, majd 12:30-tól 16:00-ig tart nyitva. Szerdán hosszabbított nyitvatartással várják az ügyfeleket, 17:00 óráig, míg pénteken 15:00 óráig intézhetők a postai és pénzforgalmi ügyek.
Posta nyitvatartása és tudnivalók!
Szombaton és vasárnap a postahivatal zárva tart. A változtatás célja, hogy a helyi ügyfelek rugalmasabban tudják intézni postai ügyeiket a hét folyamán. A Magyar Posta arra kéri a lakosokat, hogy az új nyitvatartási időpontokat vegyék figyelembe a látogatás megtervezésekor.