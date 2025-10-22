Változik a posta nyitvatartása novembertől!

A rácalmási posta nyitvatartása november 1-jétől az alábbiak szerint alakul: hétfőn, kedden és csütörtökön 8:00-tól 12:00-ig, majd 12:30-tól 16:00-ig tart nyitva. Szerdán hosszabbított nyitvatartással várják az ügyfeleket, 17:00 óráig, míg pénteken 15:00 óráig intézhetők a postai és pénzforgalmi ügyek.

Posta nyitvatartása novembertől! Forrás: Facebook

Posta nyitvatartása és tudnivalók!

Szombaton és vasárnap a postahivatal zárva tart. A változtatás célja, hogy a helyi ügyfelek rugalmasabban tudják intézni postai ügyeiket a hét folyamán. A Magyar Posta arra kéri a lakosokat, hogy az új nyitvatartási időpontokat vegyék figyelembe a látogatás megtervezésekor.