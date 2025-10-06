október 6., hétfő

Munkálatok

1 órája

Szakaszos parkolózárás várható

Címkék#Városgondnokság#Székesfehérvár#iskola

A Városgondnokság kéri az autósokat, hogy az érintett napokon fokozott figyelemmel közlekedjenek. A parkolózárással érintett szakaszokat szabadon hagyva segítsék a faápolási munkák biztonságos elvégzését.

Feol.hu

Parkolózárás lesz érvényben Székesfehérváron a Rákóczi utcában, a Gáz utca és a József Attila utca közötti szakaszon – közölte a Városgondnokság. A lezárásra azért van szükség, mert a korábbi munkavégzést több, a területen hagyott autó akadályozta, így a faápolási feladatokat nem tudták biztonságosan elvégezni.

Parkolózárás a Rákóczi utcában
Parkolózárás a Rákóczi utcában
Forrás: szekesfehervar.hu

A szakasos parkolózárás péntekig nehezíti a forgalmat

A szakaszos parkolózárás 2025. október 7. keddtől előreláthatólag október 10. péntekig tart, az időjárás függvényében. A munkálatok minden nap 8:30 és 13:30 között zajlanak majd, így a reggeli iskolába és óvodába szállítás ideje alatt továbbra is biztosított lesz a megállás.

 

