Parkolási zűrzavar a kápolnásnyéki állomásnál

Kezd káoszba fulladni a parkolás a kápolnásnyéki vasútállomáson – osztotta meg tapasztalatait a feol.hu-val Podhorszki István polgármester, reagálva Mészárosné Hegyi Gyöngyi, Sukoró polgármesterének posztjára, aki a közösségi oldalán fakadt ki. Azért kezdődött a vita, mert Kápolnásnyék korlátozni szeretné az ingyenes parkolást, a nyéki lakosok érdekében.

„Tegnap este értesültem arról, hogy Kápolnásnyéken a jövőben csak a helyi lakosok számára biztosítja az önkormányzat a parkolási lehetőséget a vasútállomás mellett. Sajnálatos módon előzetes egyeztetés nem történt ez ügyben, így nem volt alkalmam kifejteni azon véleményemet, hogy a közösségi közlekedéshez, mint állami alapszolgáltatás hozzáféréséhez való jog, mindenkit megillet, igy a sukoróiakat is. Sukoró település lakóinak a vasúti közlekedéshez való hozzáférését a kápolnásnyéki vasútállomás biztosítja, így az ottani gépjárművel történő parkolás tiltás a vasúthasználat ellehetetlenítését is jelenti.”

A kápolnásnyéki polgármester azonban rámutatott: szó sincs arról, hogy nem parkolhatnak a szomszédos településekről érkezők a nyéki vasútállomás mellett! A MÁV parkolója, amelyben jelenleg 130-140 autó fér el, továbbra is rendelkezésre áll. Az önkormányzat mindezek mellé 2020-ban kialakított egy murvás parkolót is – saját költségvetésből - (melyről akkor itt tudósítottunk), hatvan autós férőhellyel. Ez utóbbival terve az az önkormányzatnak, hogy sorompót telepítenek és a helyiek számára teszik elérhetővé.

Komoly oka van Kápolnásnyéknek a korlátozásra

- Minden szomszédos településről ide jönnek azok, akik vasúttal szeretnének közlekedni, tekintve, hogy Velencén fizetős a parkolás. Sőt, gyakran még Pákozdról sem Fehérvárra mennek, mert már ott sincs elegendő parkolóhely, hanem ide, hozzánk – árulta el Podhorszki István, ahogy azt is: azok az autósok pedig, akik nem férnek el a kápolnásnyéki parkolókban, a környező utcákban állnak a házak autóbejárói elé. Ez pedig tovább nem tartható – hangsúlyozta, hozzátéve: ezért is döntöttek úgy, hogy kiteszik a várakozni tilos táblákat az érintett utcákba. Eddig nem büntettek, de mostantól figyelni fogják a szabályok betartását – tette hozzá.