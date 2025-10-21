24 perce
Parkolási zűrzavar a kápolnásnyéki állomásnál
Egy sukorói bejegyzés nyomán vita robbant ki a kápolnásnyéki vasútállomás parkolási rendjéről. A helyzet azonban korántsem olyan egyértelmű, mint elsőre tűnik – a nyéki polgármester szerint világos oka és válasza van a parkolás-korlátozási terveiknek.
Kezd káoszba fulladni a parkolás a kápolnásnyéki vasútállomáson – osztotta meg tapasztalatait a feol.hu-val Podhorszki István polgármester, reagálva Mészárosné Hegyi Gyöngyi, Sukoró polgármesterének posztjára, aki a közösségi oldalán fakadt ki. Azért kezdődött a vita, mert Kápolnásnyék korlátozni szeretné az ingyenes parkolást, a nyéki lakosok érdekében.
Feszültség a parkolás miatt?
„Tegnap este értesültem arról, hogy Kápolnásnyéken a jövőben csak a helyi lakosok számára biztosítja az önkormányzat a parkolási lehetőséget a vasútállomás mellett. Sajnálatos módon előzetes egyeztetés nem történt ez ügyben, így nem volt alkalmam kifejteni azon véleményemet, hogy a közösségi közlekedéshez, mint állami alapszolgáltatás hozzáféréséhez való jog, mindenkit megillet, igy a sukoróiakat is. Sukoró település lakóinak a vasúti közlekedéshez való hozzáférését a kápolnásnyéki vasútállomás biztosítja, így az ottani gépjárművel történő parkolás tiltás a vasúthasználat ellehetetlenítését is jelenti.”
A kápolnásnyéki polgármester azonban rámutatott: szó sincs arról, hogy nem parkolhatnak a szomszédos településekről érkezők a nyéki vasútállomás mellett! A MÁV parkolója, amelyben jelenleg 130-140 autó fér el, továbbra is rendelkezésre áll. Az önkormányzat mindezek mellé 2020-ban kialakított egy murvás parkolót is – saját költségvetésből - (melyről akkor itt tudósítottunk), hatvan autós férőhellyel. Ez utóbbival terve az az önkormányzatnak, hogy sorompót telepítenek és a helyiek számára teszik elérhetővé.
Komoly oka van Kápolnásnyéknek a korlátozásra
- Minden szomszédos településről ide jönnek azok, akik vasúttal szeretnének közlekedni, tekintve, hogy Velencén fizetős a parkolás. Sőt, gyakran még Pákozdról sem Fehérvárra mennek, mert már ott sincs elegendő parkolóhely, hanem ide, hozzánk – árulta el Podhorszki István, ahogy azt is: azok az autósok pedig, akik nem férnek el a kápolnásnyéki parkolókban, a környező utcákban állnak a házak autóbejárói elé. Ez pedig tovább nem tartható – hangsúlyozta, hozzátéve: ezért is döntöttek úgy, hogy kiteszik a várakozni tilos táblákat az érintett utcákba. Eddig nem büntettek, de mostantól figyelni fogják a szabályok betartását – tette hozzá.
- Nekem, Kápolnásnyék polgármesterének elsősorban a helyiek érdekeit kell néznem, márpedig mostanra annyira elharapódzott a helyzet, hogy tenni kellett valamit – mondta.