1 órája
Megnyílt a pályaválasztási kiállítás Székesfehérváron (galéria)
A fiatalok jövőjét állították fókuszba Székesfehérváron, ahol pénteken megnyílt a régió egyik legjelentősebb pályaorientációs eseménye.
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap
Október 17-én, pénteken megkezdődött a kétnapos pályaválasztási kiállítás a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Technikumban, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal szervezésében. A rendezvény a pályaválasztás előtt álló diákokat és a pályamódosítást fontolgató felnőtteket várta, akik különböző szakmákkal, képzési lehetőségekkel és oktatási intézmények kínálatával ismerkedhettek meg. A kiállítás szombaton is folytatódik: 9 és 12 óra között látogatható, a programokat interaktív bemutatók és színpadi események is színesítik.
(Galéria a képre kattintva!)
Pályaválasztási kiállítás SzékesfehérváronFotók: Nagy Norbert / FMH