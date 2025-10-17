október 17., péntek

Pályaorientáció

2 órája

Megnyílt a pályaválasztási kiállítás Székesfehérváron (galéria)

A fiatalok jövőjét állították fókuszba Székesfehérváron, ahol pénteken megnyílt a régió egyik legjelentősebb pályaorientációs eseménye.

Feol.hu
Megnyílt a pályaválasztási kiállítás Székesfehérváron (galéria)

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Október 17-én, pénteken megkezdődött a kétnapos pályaválasztási kiállítás a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Technikumban, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal szervezésében. A rendezvény a pályaválasztás előtt álló diákokat és a pályamódosítást fontolgató felnőtteket várta, akik különböző szakmákkal, képzési lehetőségekkel és oktatási intézmények kínálatával ismerkedhettek meg. A kiállítás szombaton is folytatódik: 9 és 12 óra között látogatható, a programokat interaktív bemutatók és színpadi események is színesítik.

(Galéria a képre kattintva!)

Pályaválasztási kiállítás Székesfehérváron

Fotók: Nagy Norbert / FMH

 

 

