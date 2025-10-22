Óvodafelújítás kezdődhet Velencén

Átfogó felújítás és korszerűsítés valósul meg Velence két óvodájában. Az önkormányzat tájékoztatása szerint Szent Erzsébet téri és a Fő utcai intézményekben a munkálatok célja, hogy biztonságosabb, energiahatékonyabb és korszerűbb környezetet biztosítsanak a gyerekeknek és a dolgozóknak. Az óvodafelújítás során a Szent Erzsébet téri intézményben teljes épületmegújítás várható: elvégzik az azbesztmentesítést, a tető és a homlokzat hőszigetelését, valamint a nyílászárók cseréjét. Az energiahatékonyság javítását szolgálja a LED-világítás és a napelemes rendszer telepítése, továbbá az épületgépészeti és elektromos hálózat teljes felújítása. Az intézmény környezetét is fejlesztik, akadálymentes parkoló és kerékpártámaszok épülnek.

A Fő utcai óvodában szintén sor kerül az azbesztmentesítésre és a tetőszerkezet felújítására. Az épület új tetőhéjalást kap, emellett akadálymentes rámpa és parkoló is kialakításra kerül, hogy biztonságosabbá váljon a megközelítés.

A beruházások megvalósítását a város önkormányzata több mint 161 millió forint, vissza nem térítendő támogatás segítségével biztosíthatja. A fejlesztések eredményeként a két intézmény hosszú távon fenntarthatóbbá, energiatakarékosabbá és korszerűbbé válik.