Óvodai Halloween buli: vidám és jótékony tökös est! (Videó)

Október 21-én igazi Halloween hangulat költözött a Cecei Kincskereső Óvoda és Bölcsőde udvarára. A Cecei Óvoda Halloween jótékonysági rendezvényén töklámpás felvonulás, játékos feladatok és meglepetés programok várták a családokat. Az esemény bevételét a csoportszobák redőnyeinek beszerzésére fordítják.

Óvoda Halloween, hatalmas buli Cecén! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A Cecei Óvoda Halloween partija délután 16 órakor kezdődött, és hamar megtelt élettel az udvar: a gyerekek jelmezbe öltözve, szülők és családtagok társaságában élvezték a különleges programokat. A rendezvény során volt töklámpás felvonulás, sütemény és ajándékvásár, tombola, zsákbamacska, fotósarok és játékos feladatok.

A hangulatot tovább fokozta a tűzzsonglőr fellépése és egy kis tűzijáték, amely különleges meglepetésként szolgált a résztvevőknek. A gyerekek kreatív jelmezei, a Halloween-díszítés és a közös játék igazán emlékezetessé tették az estét. A szülők lelkesen készítettek fotókat, a gyerekek pedig önfeledten játszottak, így mindenki számára maradandó élmény született.

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Jótékonyság és közösségi élmény a Cecei Óvoda Halloween-en

A rendezvény nem csak szórakoztató volt, hanem jótékony célt is szolgált: a bevételt a csoportszobák redőnyeinek beszerzésére fordítják. Az est során a közösség együtt örült, játszott, és együtt teremtette meg a Halloween varázslatát, így a Cecei Óvoda Halloween egyszerre volt élmény és támogatás a gyerekeknek.