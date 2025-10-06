október 6., hétfő

Berobbantotta az ingatlanpiacot az Otthon Start program Fejérben

Az Otthon Start lehetőséget teremtett a fiataloknak, akár egyedülállóként is, hogy az albérlet helyett inkább a saját lakásukat fizessék, közel hasonló havi összegben. Az Otthon Start Program elindítása drasztikus változást hozott a Fejér megyei ingatlapiacon is.

Munkatársunktól
Berobbantotta az ingatlanpiacot az Otthon Start program Fejérben

Forrás: FMH archív

Az Otthon Start bejelentése és bevezetése változást hozott az ingatlanpiacon, valamint a hiteligénylés területén. A kedvező kamatozású lakáshitelt kínáló programmal sokan újragondolták, hogy melyik bank kínálta lehetősséggel élnének inkább, valamint a korábbi piaci hitelüket a támogatott hitelre cserélték. A kedvező kamatozású lakáshitel sokak számára elérhető közelségbe hozta a saját ingatlan vásárlását is, így most olyanok is bekapcsolódtak az ingatlanpiacba, akik korábban a kiugróan magas kamatozású hitelek miatt nem mertek volna belevágni, vagy éppen nem minősültek hitelképesnek. Az így pénzhez jutó leendő lakásvásárlók pedig valósággal elárasztották az ingatlanpiacot. Az ingatlanpiaci folyamatokról két Fejér megyei ingatlanirodát kérdeztünk.

Így alakítja az Otthon Start Program az ingatlanpiacot
Székesfehérváron is megnőtt a kereslet az eladó lakások iránt az Otthon Start Program bevezetésével

Hitelfelvétel: nem mindegy, kitől és mennyiért

A székesfehérvári RED ingatlaniroda úgy tapasztalja, hogy az utóbbi időszakban az ingatlanpiac különösen a 3 százalékos hitel, azaz az Otthon Start Program hatásáról szól. A RED ingatlaniroda adatai szerint az ingatlant keresők 80 százaléka az Otthon Start hitellel szeretne vásárolni, és a hitelfelvevők 90 százaléka is Otthon Start hitelt kíván felvenni.

A szintén fehérvári MK Ingatlaniroda megkeresésünkre azt írta, hogy már a hivatalos indulás előtt, augusztusban is sokan érdeklődtek bankfüggetlen hitelügyintéző kollégájuknál a hitelfelvétel iránt. „Ügyfeleink pedig az ingatlan adás-vételi szerződést szeptemberre próbálták tudatosan  "átteni", hogy élni tudjanak az Otthon Start hitel lehetőségével. Volt olyan ügyfelünk akinek szeptemberben már csak alá kellett volna írnia a hiteligénylést, de a bejelentés után inkább kivárt, és a támogatott hitelt választotta, visszamondva a piaci hitelt” – írta megkeresésünkre az MK Ingatlaniroda.

 

Az Otthon Start bevezetésével kilőtt a kereslet

Az MK Ingatlaniroda adatai alapján Fejér megyében körülbelül 30 százalékkal nőtt meg a kereslet, főként a társasházi ingatlanok iránt. Hasonlót tapasztalnak a RED ingatlanirodánál is. Mint írják, a 3 százalékos hitel drámaian megnövelte az érdeklődést a lakások, különösen a 60 millió forint alatti ingatlanok esetében. 

A piac rendkívül gyors: a vonzó, jól felújított, "szépen tálalt" lakások gyorsan elkelnek, a vevők azonnal reagálnak”– írja a RED ingatlaniroda, hozzáfűzve, hogy a kisbefektetők is kihasználják a helyzetet: 5–10 millió forint önerővel, 3 százalékos hitellel és magas albérleti díjakkal rövid távon is nyereségesnek látják az ingatlanvásárlást, feltételezve, hogy az ingatlanárak nem csökkennek. 

A vásárlók az "azonnal költözhető", esztétikailag kifogástalan ingatlanokat keresik, még ha az alapvető műszaki felújítások hiányoznak is. A RED ingatlaniroda adatai alapján a családi házak ára nem emelkedett olyan mértékben, mint a lakásoké, de az érdeklődés irántuk is növekedett a 3 százalékos hitel hatására, de jelentősen kisebb mértékben.

 

 

