1 órája

Ötöslottó: Mutatjuk az e heti nyerőszámokat

Újabb hét, újabb nyerőszámok. Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait a 43. hétre vonatkozóan.

Feol.hu

Október 25-én, szombaton kihúzták az Ötöslottó, valamint a Joker nyerőszámait. Sajnos ezúttal egyik sorsoláson sem érkezett be telitalálatos szelvény.

ötöslottó
Sajnos ezen a héten sem volt telitalálatos Ötöslottó szelvény
Forrás:  Shutterstock

Ötöslottó és Joker nyerőszámok a 43. játékhéten

Joker: 6; 7; 4; 5; 6; 4

Jövő heti várható nyeremény: 73 millió Ft


Ötöslottó nyerőszámok: 12; 30; 49; 51; 66

Nyeremények:

5 találat 0 db

4 találat 1 db Nyeremény: 1 658 575 Ft

3 találat 1762 db Nyeremény: 26 755 Ft

2 találat 52614 db 3 360 Ft

Jövő heti várható nyeremény: 793 millió Ft

 

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.
 

 

