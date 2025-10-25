Szerencsejáték
1 órája
Ötöslottó: Mutatjuk az e heti nyerőszámokat
Újabb hét, újabb nyerőszámok. Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait a 43. hétre vonatkozóan.
Október 25-én, szombaton kihúzták az Ötöslottó, valamint a Joker nyerőszámait. Sajnos ezúttal egyik sorsoláson sem érkezett be telitalálatos szelvény.
Ötöslottó és Joker nyerőszámok a 43. játékhéten
Joker: 6; 7; 4; 5; 6; 4
Jövő heti várható nyeremény: 73 millió Ft
Ötöslottó nyerőszámok: 12; 30; 49; 51; 66
Nyeremények:
5 találat 0 db
4 találat 1 db Nyeremény: 1 658 575 Ft
3 találat 1762 db Nyeremény: 26 755 Ft
2 találat 52614 db 3 360 Ft
Jövő heti várható nyeremény: 793 millió Ft
További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.
