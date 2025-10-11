október 11., szombat

Brigitta névnap

14°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szerencsejáték

1 órája

Most húzták Ötöslottót: íme a 41. hét nyerőszámai

Címkék#Ötöslottó#Joker#Szerencsejáték#telitalálatos#Otthon Start#nyerőszámok#főnyeremény#nyeremény

Magyarország ismét a Szerencse Szombatra figyelt. Október 11-én ugyanis kisorsolták az ötöslottó nyerőszámait. A szerencsés akár egy luxuslakás árát is hazavihette a 41. héten.

Feol.hu

Az előző sorsoláson megszületett Magyarország új milliárdosa. Több mint 1,5 milliárd forintot nyert ugyanis egy szerencsés játékos az Ötöslottón, ami 2025-ben a harmadik telitalálat volt az ország legkedveltebb Szerencsejátékán, sőt, a Joker főnyereményét is elvitték. Lássuk, mi történt szombaton!

Magyarország ismét az Ötöslottóra figyelt. A múlt heti nyereményeső után a 41. játékhéten is egy kisebb vagyont nyerhetett a szerencsés.
Mutatjuk a 41. hét nyerőszámait az ötöslottón.
Fotó: MW/Illusztráció

Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten

Bár a milliárdos főnyeremény ezúttal elmaradt, de így is egy kisebb vagyont, 190 millió forintot nyerhetett a telitalálatos szelvény tulajdonosa. A boldog szerencsésnek – amennyiben a Fortuna rámosolygott – garantáltan nem kell a fixen 3 százalék kamatozású Otthon Start lakáshitelt felvennie, ugyanis eladó lakás vagy ház árát vághatta zsebre.

Ötöslottó nyerőszámok: 11, 15, 31, 75, 79

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu