1 órája
Most húzták Ötöslottót: íme a 41. hét nyerőszámai
Magyarország ismét a Szerencse Szombatra figyelt. Október 11-én ugyanis kisorsolták az ötöslottó nyerőszámait. A szerencsés akár egy luxuslakás árát is hazavihette a 41. héten.
Az előző sorsoláson megszületett Magyarország új milliárdosa. Több mint 1,5 milliárd forintot nyert ugyanis egy szerencsés játékos az Ötöslottón, ami 2025-ben a harmadik telitalálat volt az ország legkedveltebb Szerencsejátékán, sőt, a Joker főnyereményét is elvitték. Lássuk, mi történt szombaton!
Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
Bár a milliárdos főnyeremény ezúttal elmaradt, de így is egy kisebb vagyont, 190 millió forintot nyerhetett a telitalálatos szelvény tulajdonosa. A boldog szerencsésnek – amennyiben a Fortuna rámosolygott – garantáltan nem kell a fixen 3 százalék kamatozású Otthon Start lakáshitelt felvennie, ugyanis eladó lakás vagy ház árát vághatta zsebre.
Ötöslottó nyerőszámok: 11, 15, 31, 75, 79
További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.
