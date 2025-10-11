Most húzták Ötöslottót: íme a 41. hét nyerőszámai

Az előző sorsoláson megszületett Magyarország új milliárdosa. Több mint 1,5 milliárd forintot nyert ugyanis egy szerencsés játékos az Ötöslottón, ami 2025-ben a harmadik telitalálat volt az ország legkedveltebb Szerencsejátékán, sőt, a Joker főnyereményét is elvitték. Lássuk, mi történt szombaton!

Mutatjuk a 41. hét nyerőszámait az ötöslottón.

Fotó: MW/Illusztráció

Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten

Bár a milliárdos főnyeremény ezúttal elmaradt, de így is egy kisebb vagyont, 190 millió forintot nyerhetett a telitalálatos szelvény tulajdonosa. A boldog szerencsésnek – amennyiben a Fortuna rámosolygott – garantáltan nem kell a fixen 3 százalék kamatozású Otthon Start lakáshitelt felvennie, ugyanis eladó lakás vagy ház árát vághatta zsebre.

Ötöslottó nyerőszámok: 11, 15, 31, 75, 79

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.