Merj álmodni! Megérkeztek az Ötöslottó nyerőszámai!

Magyarország ismét a Szerencse Szombatra figyelt. Október 18-án ugyanis kisorsolták a Joker és az Ötöslottó nyerőszámait. A szerencsés akár több luxuslakást és új autó árát is hazavihette a 42. héten. A Szerencsejáték legnépszerűbb sorsolásán a főnyeremény 395 millió forint volt. A sztárvendég ezúttal Hevesi Krisztina szexuálpszichológus férje, Hevesi Tamás énekes volt.

Most húzták az Ötöslottó 42. játékhetének nyerőszámait, mutatjuk!

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A Joker, és az Ötöslottó nyerőszámai a 42. játékhéten

Joker: 4, 6, 4, 5, 2, 6 - nem volt telitalálat!

Ötöslottó nyerőszámok: 3, 25, 32, 55, 74

Nyeremények:

5 találatos: nincs telitalálat

4 találat: 38 db - 1.163.940 Ft

3 találat: 2801 db - 16.620 Ft

2 találat: 69.263 db - 2520 Ft

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.