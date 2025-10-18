2 órája
Merj álmodni! Megérkeztek az Ötöslottó nyerőszámai!
Most sorsolták! Percekkel ezelőtt húzták szombaton este az Ötöslottó nyerőszámait a 42. játékhéten. Lássuk, volt-e telitalálat, elvitték-e a közel 400 milliós főnyereményt?
Magyarország ismét a Szerencse Szombatra figyelt. Október 18-án ugyanis kisorsolták a Joker és az Ötöslottó nyerőszámait. A szerencsés akár több luxuslakást és új autó árát is hazavihette a 42. héten. A Szerencsejáték legnépszerűbb sorsolásán a főnyeremény 395 millió forint volt. A sztárvendég ezúttal Hevesi Krisztina szexuálpszichológus férje, Hevesi Tamás énekes volt.
A Joker, és az Ötöslottó nyerőszámai a 42. játékhéten
Joker: 4, 6, 4, 5, 2, 6 - nem volt telitalálat!
Ötöslottó nyerőszámok: 3, 25, 32, 55, 74
Nyeremények:
5 találatos: nincs telitalálat
4 találat: 38 db - 1.163.940 Ft
3 találat: 2801 db - 16.620 Ft
2 találat: 69.263 db - 2520 Ft
További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.